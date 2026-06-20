शशि थरूर ने फिर बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किलें, अब ट्रंप-मोदी की मुलाकात पर ये कह दिया

बयान

थरूर ने क्या कहा?

थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नाविकों की सुरक्षा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत की चिंताओं से अवगत कराया और इस बात पर जोर दिया कि युद्धकाल में नाविकों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के साथ सार्वजनिक और निजी दोनों बैठकों में अपना रुख स्पष्ट कर दिया। यह संदेश देना महत्वपूर्ण है कि युद्धकाल में वाणिज्यिक जहाजों पर तैनात नागरिक नाविकों को युद्ध का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए।"