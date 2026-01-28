शरद पवार बोले- अजित का निधन केवल एक हादसा, इसमें कोई साजिश नहीं
क्या है खबर?
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP शरद गुट) के प्रमुख शरद पवार ने अपने भतीजे और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, "इसमें कोई साजिश नहीं है, यह पूरी तरह से एक हादसा है। अजित के निधन से महाराष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज हमने एक काबिल नेता को खो दिया है। महाराष्ट्र ने महान हस्ती को खो दिया है। इस नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो सकती।"
बयान
शरद बोले- मैं बेबस महसूस कर रहा
शरद ने कहा, "सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। मैं बेबस महसूस कर रहा हूं। रोना शायद शर्मनाक लगे। कुछ घटनाओं के पीछे कोई राजनीति नहीं होती और मैंने इस पर अपना रुख साफ कर दिया है। इसमें कोई साजिश नहीं है, यह पूरी तरह से एक हादसा है। महाराष्ट्र और हम सभी को इस दर्द को हमेशा सहना होगा। कृपया इसमें राजनीति न लाएं, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं।"
जांच
ममता बनर्जी ने हादसे पर उठाए सवाल
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अजि की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि नेताओं के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं है। उन्होंने अजित के हालिया बयानों का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने गठबंधन छोड़ने की बात कही थी। ममता ने घटना की जांच की भी मांग की। वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी हादसे की गंभीरता से जांच करने की मांग की है। अभी तक की जांच में कम दृश्यता को वजह माना जा रहा है।