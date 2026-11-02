शरद पवार को सीने में दर्द की शिकायत

शरद पवार को सीने में दर्द की शिकायत, अस्पताल में कराया गया भर्ती

लेखन गजेंद्र 06:12 pm Nov 02, 202606:12 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SCP) के प्रमुख शरद पवार को सोमवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनको सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। उनको प्लूराइटिस दर्द की शिकायत के बाद बताया जा रहा है। पवार जनरल हेल्थ चेक-अप और मेडिकल ऑब्जर्वेशन के लिए रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती हैं। रूबी हॉल क्लिनिक के प्रमुख हृदयरोग विशेषज्ञ डॉ पुरवेज के ग्रांट ने बताया कि तबीयत ठीक होने तक उन्हें निगरानी में रखा जाएगा।