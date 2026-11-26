सुले ने अपने पिता के स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें यात्रा कम करनी होगी और धीरे चलना होगा, लेकिन वे अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं।

सुले ने लिखा, "बाबा को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कर रहे हैं। लगता है डिहाइड्रेशन है। उन्हें धीरे चलना होगा और कम यात्रा करना होगा। बाबा सुनते ही नहीं है, उनके अपने काम से बहुत प्यार है।"

उन्होंने लोगों की चिंता और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया।