बिहार में दूसरे चरण का मतदान जारी, दोपहर 1 बजे तक 47.62 प्रतिशत ने डाले वोट

बिहार में विधानसभा चुनावों के तहत दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान जारी है। इस चरण में कुल 1,302 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 136 महिलाएं हैं। दूसरे चरण में मतदान के प्रति मतदाताओं को खास रुणान देखने को मिला है। यही कारण है कि दोपहर 1 बजे तक 47.62 प्रतिशत मतदाता वोट डाल चुके हैं। इसी तरह जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पंजाब, राजस्थान , तेलंगाना, मिजोरम और ओडिशा की 8 सीटों पर मतदान चल रहा है।

मतदान 5 जिलों में हुआ 50 प्रतिशत से अधिक मतदान चुनाव आयोग के डाटा के अनुसार, दूसरे चरण में दोपहर 1 बजे तक 20 में से 5 जिलों में मतदान प्रतिशत 50 के पार पहुंच गया। इनमें किशनगंज (51.86 प्रतिशत), गया (50.95 प्रतिशत), जमुई (50.91 प्रतिशत), बांका (50.07 प्रतिशत) और कैमूर (49.89 प्रतिशत) शामिल है। इसी तरह मधुबनी और नवादा जिलों में सबसे कम मतदान हुआ। मधुबनी में दोपहर 1 बजे तक 43.39 और नवादा में 43.95 प्रतिशत ही मतदान हो सका है।

मतदान ई-रिक्शा पर मतदान करने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ई-रिक्शा पर सवार होकर अपने परिवार के साथ पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे। कुटुम्बा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार राजेश राम ने मतदान करने के बाद कहा, "देश की अर्थव्यस्था डीजल और पेट्रोल पर निर्भर है। डीजल और पेट्रोल जब महंगा हो रहा है तो अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। छोटी दूरी को ई-रिक्शा से तय करना चाहिए जिससे पर्यावरण भी ठीक रहता है और अर्थव्यवस्था भी ठीक रहती है।"

जानकारी सासाराम के निर्दलीय उम्मीदवार के खिलाफ FIR दूसरे चरण के मतदान के दौरान सासाराम के निर्दलीय प्रत्याशी विवेक कुमार उर्फ डब्लू भैया के खिलाफ FIR दर्ज की गई। पुलिस अधीक्षक (SP) रोहतास रोशन कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर की गई है।

बहिष्कार पश्चिमी चंपारण जिले के 18 बूथों पर वोटिंग का बहिष्कार पश्चिमी चंपारण जिले के रामनगर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता वोट डालने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र के 22 गांव के 15,000 के करीब मतदाता वोट नहीं देने की मांग पर अड़े है। क्षेत्र के 18 बूथों पर मतदाता वोट डालने के लिए नहीं जा रहे हैं। ग्रामीण मतदाता सरकार से सड़क, बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। इसी तरह रामनगर विधानसभा के 8 बूथों पर भी ग्रामीण वोट डालने नहीं पहुंच रहे हैं।

बहिष्कार औरंगाबाद और रोहतास में भी हुआ मतदान का बहिष्कार औरंगाबाद विधानसभा के तेंदुआ गांव के बूथ संख्या 54 पर मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया। लोगों ने बताया कि चार महीने पहले ही जिले के अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई करवाई नहीं की गई। इसी तरह रोहतास जिले के करगहर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अखोड़ी पंचायत के लड्डूई बिशनपुरा गांव में भी मतदान का बहिष्कार किया गया। लोग मूलभूत सुविधाओं को लेकर सरकार से नाराज दिखे।