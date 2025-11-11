बिहार विधानसभा चुनाव 2025: दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान शुरू

बिहार में हो रहे विधानसभा चुनावों के तहत दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। उसके बाद इस चरण में शामिल 1,302 उम्मीदवारों की किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में कैद हो जाएगी। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर , झारखंड, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम और ओडिशा की 8 सीटों पर भी उपचुनाव के तहत मतदान शुरू हो गया है।

सीट इन 22 जिलों में चल रहा है मतदान दूसरे चरण में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास जिलों में मतदान हो रहा है। इसमें करीब 3.70 करोड़ मतदाताओं के वोट डालने की उम्मीद है। इनमें 1.95 करोड़ पुरुष, 1.76 करोड़ महिलाएं और 943 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। इस चरण के लिए कुल 45,399 बूथ बनाए गए हैं। पहले चरण में कुल 1,302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 136 महिलाएं हैं।

जानकारी 4,109 मतदान केंद्रों को घोषित किया गया संवेदनशील चुनाव आयोग ने दूसरे चरण में 20 जिलों के 4,109 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया है। इनमें चैनपुर के सबसे ज्यादा 430 केंद्र शामिल हैं। इन बूथों पर मतदान का समय एक घंटा बढ़ाया गया है। यहां शाम 5 बजे तक मतदान होगा।

दस्तावेज वोटर कार्ड के बिना भी कर सकते हैं मतदान, जानिए तरीका मतदाता वोटर कार्ड के बिना भी मतदान कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए इन 12 दस्तावेजों में से कोई एक जरूरी होगा। इनमें आधार कार्ड, जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, केंद्र-राज्य सरकार की कंपनियों के फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों-विधायकों को जारी किए गए पहचान पत्र और दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी ID शामिल हैं।

उम्मीदवार किस पार्टी के कितने प्रत्याशी आजमा रहे भाग्य? महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल (RJD) 71, कांग्रेस 37 सीटों और वामपंथी पार्टियां 18 सीटों पर मैदान में हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की ओर से जनता दल यूनाइटेड (JDU) 44, भाजपा 53, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 15 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) ने 6 और प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली जन सुराज पार्टी (JSP) ने 120 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं।

मंत्री नीतीश सरकार के इन मंत्रियों की साख दांव पर दूसरे चरण में नीतीश सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा, परिवहन मंत्री शीला मंडल, जलदाय मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू, गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णानंदन पासवान, आपदा प्रबंधन मंत्री विजय कुमार मंडल और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह चुनाव मैदान में हैं। इसी तरह भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, सहकारिता मंत्री डॉ प्रेम कुमार, प्रौद्योगिकी शिक्षा मंत्री सुमित कुमार सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान और पशुपालन मंत्री रेणु देवी की साख दांव पर होगी।

सुरक्षा सुरक्षा के लिए तैनात की गई हैं केंद्रीय बलों की 1,650 कंपनियां दूसरे चरण के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) विनय कुमार ने बताया कि करीब 5 लाख सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं, जिनमें 1,650 कंपनी केंद्रीय बलों की भी हैं। इसके अलावा बिहार पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र बल, SSB, होमगार्ड आदि की भी ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि किसी तरह की हिंसा, उपद्रव या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों की तत्काल गिरफ्तारी होगी। बिहार-नेपाल सीमा भी बंद कर दी गई है।