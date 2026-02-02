संजय राउत ने अजित पवार की विमान हादसे में मौत को बताया संदिग्ध, दिया अहम बयान

बयान राउत ने क्या दिया बयान? राउत ने ANI से कहा, "अजीत दादा की दुर्घटना पर सवाल उठेंगे ही, सवाल उठने भी चाहिए। दिग्गज नेता अजीत पवार जैसे नेता की विमान दुर्घटना में जिस तरह से मृत्यु हुई और जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। ये सवाल अजीत दादा की पार्टी उठा रही है। उनकी मृत्यु संदिग्ध है।" उनके इस बयान ने अजित की मौत पर संदेह के सवालों को हवा दे दी है।

आरोप राउत ने लगाया अजित पर राजनीतिक दबाव डालने का आरोप उन्होंने आगे कहा, "पर्दे के पीछे कुछ तो हुआ था। अजीत दादा ने कहा था कि वह 'घर लौटना' चाहते हैं, जिसके बाद भाजपा के लोगों ने उन्हें सिंचाई घोटाले की फाइलों से धमकाया। अजीत ने उन फाइलों को लेकर जवाब दिया। इसके 10 दिन के भीतर ही उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इससे हम क्या समझते हैं? यह हमें न्यायमूर्ति लोया की याद दिलाता है। क्या यहां किसी ने कुछ नया कांड किया है? कुछ-कुछ गड़बड़ है।"

मांग NCP के अमोल मितकारी ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग NCP नेता अमोल मितकरी ने भी अजीत की मौत पर चिंता जताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा था, "महाराष्ट्र के एक प्रमुख नेता अजीत दादा अब हमारे बीच नहीं हैं। हाल ही में जिला परिषद चुनाव हुए थे और वे चुनाव प्रचार के लिए बारामती आ रहे थे। कागज का एक भी टुकड़ा नहीं जलाया गया, लेकिन शव जला दिए गए। इससे कुछ संदेह पैदा होते हैं। घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।"

सवाल अनिल देशमुख ने भी उठाए हैं सवाल अजित की मौत पर शरद पवार गुट की NCP के नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, "कहा जा रहा है कि हादसा कम दृश्यता की वजह से हुआ। हालांकि, वीडियो दूर से शूट किए गए थे, लेकिन फिर भी उनमें प्लेन उड़ता हुआ, लैंडिंग के समय झुकता हुआ और आखिर में क्रैश होता हुआ साफ दिख रहा है। इसलिए कई लोगों को इस बात पर शक है कि क्रैश की वजह कम दृश्यता बताई जा रही है।"

जानकारी शरद पवार ने की थी घटना का राजनीतिकरण न करने की मांग अजित की मौत पर उठ रहे सवालों के बाद भी NCP के प्रमुख शरद पवार ने लोगों से अपने भतीजे अजीत पवार की मौत का राजनीतिकरण न करने की अपील करते हुए कहा कि यह विमान दुर्घटना केवल एक हादसे से ज्यादा कुछ नहीं है।