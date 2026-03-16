राज्यसभा चुनाव: बिहार में NDA के पांचों उम्मीदवार जीते, 4 महागठबंधन विधायकों ने नहीं किया मतदान

राज्यसभा की 11 सीटों पर मतदान पूरा हो गया है। इसी के साथ धीरे-धीरे नतीजे भी आ रहे हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सभी 5 उम्मीदवार जीत गए हैं। यहां महागठबंधन के 37 विधायकों ने ही मतदान किया और 4 मतदान के लिए नहीं पहुंचे। वहीं, ओडिशा में भी कांग्रेस के 3 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर है। बता दें कि कुल 37 सीटों पर चुनाव हुए, जिनमें से 26 उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं।

बिहार बिहार: NDA के सभी 202 विधायकों ने किया मतदान बिहार में NDA के सभी 202 विधायकों ने वोट डाले। इसी वजह से 5वें उम्मीदवार शिवेश कुमार की जीत सुनिश्चित हो पाई। उम्मीद है कि कुमार को लगभग 38 वोट मिलेंगे, जबकि RJD उम्मीदवार एडी सिंह को 37 वोट मिल सकते हैं। महागठंधन के जिन विधायकों ने वोट नहीं डाला, उनमें राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के फैसल रहमान और कांग्रेस के मनोहर प्रसाद, सुरेंद्र कुशवाहा और मनोज विश्वास शामिल हैं।

हरियाणा हरियाणा में इनेलो के विधायकों ने नहीं किया मतदान हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के दोनों विधायकों ने मतदान नहीं किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा, "जनता की आवाज पर फैसला लिया कि हमारे दोनों विधायक चुनाव से दूरी बनाएंगे। भाजपा का रवैया सही नहीं रहा। उन्होंने जाति-धर्म की राजनीति की। निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल मुझसे मिले थे। मैंने साफ कह दिया था कि इस पर पार्टी का सामूहिक फैसला होगा। कांग्रेस में कोई क्रॉस वोट होता तो इसकी जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की होगी।"

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निर्विरोध 26 निर्विरोध उम्मीदवारों में 13 विपक्ष और 13 NDA के महाराष्ट्र की 7 में से 6 सीटें NDA के खाते में गई हैं। एक सीट से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के शरद पवार चुने गए हैं। तमिलनाडु की 6 में से 2 सीटें NDA, 4 विपक्ष को मिली हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल की 5 में से 4 सीट विपक्ष और एक NDA, असम की तीनों सीटें NDA, तेलंगाना की दोनों सीटें विपक्ष, छत्तीसगढ़ में एक विपक्ष और एक NDA और हिमाचल प्रदेश की एक सीट विपक्ष को गई है।

उम्मीदवार महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल से ये उम्मीदवार चुने गए निर्विरोध महाराष्ट्र से विनोद तावड़े, रामराव वडुकेटे और माया इवनाते (तीनों भाजपा), पार्थ पवार (NCP अजित), ज्योति वाघमारे (शिवसेना शिंदे) और रामदास अठावले (RPI)। तमिलनाडु से एम थंबीदुराई (AIADMK), अंबुमणि रामदास (PMK), तिरुचि शिवा, जे रविंद्रन, एलके सुदीश (तीनों DMK) और क्रिस्टोफर तिलक (कांग्रेस)। पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा (भाजपा), बाबुल सुप्रियो, राजीव कुमार, मेनका गुरुस्वामी और कोएल मलिक (चारों TMC)। असम से जोगेन मोहन, तेरोस गोवाला (दोनों भाजपा) और प्रमोद बोरो (UPPL)।