संसद परिसर में काले कपड़े पहनकर विपक्ष का हंगामा

संसद परिसर में काले कपड़े पहनकर विपक्ष का हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा स्थगित

लेखन गजेंद्र 11:39 am Jul 22, 202611:39 am

क्या है खबर?

दिल्ली में सोमवार को प्रदर्शकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और मंगलवार को सांसदों को हिरासत में लिए जाने के बाद बुधवार को विपक्षी सांसदों ने संसद में हंगामा शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत सभी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने के बाद हंगामा शुरू हो गया, जिसके कुछ मिनट बाद ही सदन एक घंटे के लिए स्थगित कर दिया।