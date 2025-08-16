राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को लेकर जारी किया नया वीडियो, कहा- जनता जाग गई है
क्या है खबर?
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' के खिलाफ अभियान को तेज कर दिया है। मिस्ड कॉल और हस्ताक्षर अभियान के साथ नए वीडियो जारी कर जनता को जागरूक किया जा रहा है। शनिवार को कांग्रेस नेता ने बॉलीवुड की सफल फिल्म 'लापता लेडीज' की तर्ज पर 'लापता वोट' के नाम से नया वीडियो जारी किया है। इसे एक्स पर साझा कर राहुल ने लिखा, 'चोरी चोरी, चुपके चुपके...अब और नहीं, जनता जाग गई है।'
अभियान
वीडियो में क्या है?
वीडियो में एक ग्रामीण और पुलिस थाने में मौजूद 2 पुलिसकर्मी दिख रहे हैं, जिसमें दरोगा कुर्सी पर सो रहा है। व्यक्ति थाने में वोट चोरी की शिकायत दर्ज करने की मांग करता है, जिसे सुनकर सोता हुआ पुलिसकर्मी चौंककर उठ जाता है। ग्रामीण कहता है कि एक नहीं लाखों वोट चोरी हुआ है, मतदाता सूची से नाम काटकर फर्जी वोटिंग हुई है। इस पर पुलिसकर्मी आपस में बात करते हैं कि कहीं उनका भी वोट चोरी नहीं हो गया।
ट्विटर पोस्ट
राहुल ने साझा की वीडियो
चोरी चोरी, चुपके चुपके…— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 16, 2025
अब और नहीं, जनता जाग गई है।#StopVoteChori pic.twitter.com/7mrheHSMh3
जानकारी
DP और हस्ताक्षर अभियान भी जारी
कांग्रेस की ओर से वोट चोरी पर हस्ताक्षर अभियान भी चल रहा है, जिसमें लोगों से एक लिंक पर जाकर समर्थन मांगा जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस ने https://votechori.in/dp लिंक साझा करके लोगों से डिस्प्ले पिक्चर (DP) बनाकर उसे उपयोग को कहा है।