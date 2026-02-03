राहुल गांधी बोले- अडाणी के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी व्यापार समझौता किया, देश बेच दिया 

राहुल गांधी ने अमेरिकी व्यापार समझौते पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बेच दिया

क्या है खबर?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन के अंदर बोलने से रोके जाने के बाद संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के पीछे बड़ा कारण बताया। कांग्रेस नेता ने कहा, "जो व्यापार समझौता 4 महीने से रुका हुआ था, उसमें कुछ बदला नहीं है। किसी न किसी कारण से, जो मुझे और प्रधानमंत्री मोदी को पता है, उस समझौते पर कल शाम हस्ताक्षर कर दिए। मोदीजी पर भयंकर दबाव है।"