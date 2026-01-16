BMC चुनावों की मतगणना के बीच राहुल गांधी का निशाना, ECI पर गुमराह करने का आरोप

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल ने मुंबई के एक अखबार के पहले पन्ने की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'चुनाव आयोग का नागरिकों को गुमराह करना ही हमारे लोकतंत्र में भरोसे के खत्म होने की वजह है। वोट चोरी एक राष्ट्र-विरोधी काम है।' महाराष्ट्र में चुनाव के बीच कांग्रेस नेता के आरोपों पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी ने नगर निगम चुनावों की मतगणना से पहले ही हार स्वीकार कर ली है।

Election commission gaslighting citizens is how trust has collapsed in our democracy. Vote Chori is an anti-national act. pic.twitter.com/3FZKkDPwDg

आऱोप

महाराष्ट्र के चुनाव में गड़बड़ी का आरोप

गुरुवार को निगम चुनाव के मतदान के दौरान ही शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे समेत तमाम विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। चुनाव में मतदाताओं को अमिट स्याही की जगह नीले मार्कर से निशान लगाया जा रहा था, जो केमिकल से छूट रहा था। उद्धव ने पत्रकारों से कहा कि तमाम इलाकों से गड़बड़ियों की सूचना आ रही है। कई लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं है और उंगली की स्याही छूट रही है।