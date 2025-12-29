एंजेल चकमा की हत्या पर राहुल गांधी का फूटा गुस्सा, कहा- नफरत को सामान्य बना दिया

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और राहुल गांधी ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में त्रिपुरा के 24 वर्षीय छात्र एंजेल चकमा की हत्या पर कड़ा गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने सोमवार को एक्स पर घटना को भयानक नफरत का अपराध बताया और कहा कि यह रातों-रात पैदा नहीं होती, बल्कि सालों से इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा इसे सामान्य बनाया जा रहा है।

नाराजगी राहुल ने क्या लिखा? कांग्रेस नेता राहुल ने एक्स पर लिखा, 'देहरादून में एंजेल चकमा और उनके भाई माइकल के साथ जो हुआ, वह एक भयानक नफरत का अपराध है। नफरत रातों-रात पैदा नहीं होती। सालों से इसे रोज बढ़ावा दिया जा रहा है- खासकर हमारे युवाओं को- ज़हरीले कंटेंट और गैर-ज़िम्मेदार कहानियों के जरिए। और सत्ताधारी भाजपा के नफरत फैलाने वाले नेताओं द्वारा इसे सामान्य बनाया जा रहा है। भारत सम्मान और एकता पर बना है, डर और गाली-गलौज पर नहीं।'

बयान हमें एक ऐसा मरा समाज नहीं चाहिए- राहुल राहुल ने आगे लिखा, 'भारत एक प्यार और विविधता का देश हैं। हमें एक ऐसा मरा हुआ समाज नहीं बनना चाहिए, जो अपने साथी भारतीयों को निशाना बनते हुए देखे और चुप रहे। हमें सोचना चाहिए और सामना करना चाहिए कि हम अपने देश को क्या बनने दे रहे हैं। मेरी संवेदनाएं चकमा परिवार और त्रिपुरा और पूर्वोत्तर के लोगों के साथ हैं। हमें आपको अपना साथी भारतीय भाई-बहन कहने पर गर्व है।'

