राहुल गांधी ने VB-जी राम जी को बताया राशन वाली योजना, कहा- दिल्ली से नियंत्रित होगी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-जी राम जी) विधेयक के पारित होने पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। कांग्रेस नेता विधेयक पर चर्चा के समय भारत में नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक्स पर लिखा कि कल रात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक ही दिन में मनरेगा के 20 साल खत्म कर दिए। उन्होंने मनरेगा की जगह लाई गई VB-जी राम जी योजना को राशन वाली योजना बताया।

विरोध मनरेगा ने दी थी मजदूरों को मोलभाव की ताकत- राहुल राहुल ने एक्स पर लिखा, 'कल रात, मोदी सरकार ने एक दिन में मनरेगा के 20 साल खत्म कर दिए। VB-जी राम जी मनरेगा का सुधार नहीं है। यह अधिकार-आधारित, मांग-आधारित गारंटी को खत्म करता है और इसे एक राशन वाली योजना में बदल देता है, जिसे दिल्ली से नियंत्रित किया जाता है। यह डिजाइन से ही राज्य-विरोधी, गांव-विरोधी है।' उन्होंने लिखा कि मनरेगा ने ग्रामीण मजदूरों को मोलभाव करने की ताकत दी और यही ताकत सरकार तोड़ना चाहती है।

बयान जबरदस्ती पास किया गया कानून- राहुल राहुल ने आगे लिखा, 'काम को सीमित करके, इसे मना करने के और तरीके बनाकर, VB-जी राम जी उस एकमात्र साधन को कमजोर करता है जो ग्रामीण गरीबों के पास था। हमने देखा कि कोरोना में मनरेगा का क्या मतलब था, जिसने करोड़ों लोगों को भूख-कर्ज से बचाया।' उन्होंने लिखा कि सबसे बड़ी बात है कि कानून को बिना किसी जांच-पड़ताल के संसद में जबरदस्ती पास किया गया और बिल स्थायी समिति के पास भेजने की मांग खारिज की गई।

Advertisement