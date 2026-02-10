राहुल गांधी ने किताब के मामले में कहा- मुझे नहीं लगता जनरल नरवणे झूठ बोलेंगे

बयान

क्या बोले राहुल?

राहुल ने कहा, "जनरल नरवणे का एक ट्वीट है जिसमें लिखा है, "बस मेरी किताब के लिंक को फॉलो करें"। अब या तो मिस्टर नरवणे झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन झूठ बोल रहा है। मुझे नहीं लगता कि पूर्व आर्मी चीफ झूठ बोलेंगे...पेंगुइन का कहना है कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है। लेकिन किताब अमेजन पर उपलब्ध है। जनरल नरवणे ने ट्वीट किया है, प्लीज 2023 में मेरी किताब खरीदें। मुझे पेंगुइन से ज़्यादा नरवणे जी पर भरोसा है।"