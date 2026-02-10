LOADING...
होम / खबरें / राजनीति की खबरें / राहुल गांधी ने किताब के मामले में कहा- मुझे नहीं लगता जनरल नरवणे झूठ बोलेंगे
राहुल गांधी ने किताब के मामले में कहा- मुझे नहीं लगता जनरल नरवणे झूठ बोलेंगे
राहुल गांधी ने किताब के मामले में कहा कि जनरल नरवणे झूठ नहीं बोलेंगे

राहुल गांधी ने किताब के मामले में कहा- मुझे नहीं लगता जनरल नरवणे झूठ बोलेंगे

लेखन गजेंद्र
Feb 10, 2026
12:32 pm
क्या है खबर?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की किताब के अवैध प्रसार पर दिल्ली पुलिस की FIR के बाद बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को संसद परिसर में पत्रकारों से कहा कि या तो पेंगुइन इंडिया झूठ बोल रहा है या फिर जनरल नरवणे झूठ बोल रहे हैं। हालांकि, उन्होंने यह संभावना जताई कि जनरल नरवणे झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने इस संबंध में जनरल नरवणे का एक पोस्ट भी दिखाया।

बयान

क्या बोले राहुल?

राहुल ने कहा, "जनरल नरवणे का एक ट्वीट है जिसमें लिखा है, "बस मेरी किताब के लिंक को फॉलो करें"। अब या तो मिस्टर नरवणे झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन झूठ बोल रहा है। मुझे नहीं लगता कि पूर्व आर्मी चीफ झूठ बोलेंगे...पेंगुइन का कहना है कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है। लेकिन किताब अमेजन पर उपलब्ध है। जनरल नरवणे ने ट्वीट किया है, प्लीज 2023 में मेरी किताब खरीदें। मुझे पेंगुइन से ज़्यादा नरवणे जी पर भरोसा है।"

बयान

नरवणे की किताब की बातें सरकार के लिए असुविधाजनक- राहुल

राहुल ने आगे कहा, "क्या आपको नरवणे जी से ज़्यादा पेंगुइन पर भरोसा है? मुझे लगता है कि नरवणे जी ने अपनी किताब में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री के लिए असुविधाजनक हैं। जाहिर है, आपको तय करना होगा कि पेंगुइन सच बोल रहा है या पूर्व सेना प्रमुख।" राहुल ने एक बड़ा पोस्टर भी दिखाया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटनों पर बैठे दिख रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट

राहुल गांधी का बयान

