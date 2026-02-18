राहुल गांधी ने AI शिखर सम्मेलन को PR तमाशा बताया

राहुल गांधी ने AI इम्पैक्ट समिट को तमाशा बताया, कहा- भारतीय प्रतिभा का लाभ नहीं उठाया

लेखन गजेंद्र 02:30 pm Feb 18, 202602:30 pm

क्या है खबर?

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रगति मैदान के भारत मंडपम में चल रहे AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन को एक जनसंपर्क (PR) तमाशा बताया है। उन्होंने गलगोटिया विश्वविद्यालय द्वारा चीनी रोबोडॉग को अपना अविष्कार बताने वाली खबर को एक्स पर साझा करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सम्मेलन में भारतीय प्रतिभा और डेटा का लाभ उठाने की बजाय यह सम्मेलन एक अव्यवस्थित PR तमाशा बन गया है।