संसद परिसर में केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू से भिड़े राहुल गांधी, बोले- ये 'गद्दार दोस्त'

लेखन आबिद खान 12:56 pm Feb 04, 202612:56 pm

क्या है खबर?

संसद के बजट सत्र के दौरान आज कांग्रेस सांसद मकर द्वार पर हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का आमना-सामना हुआ और जुबानी जंग देखने को मिली। राहुल ने बिट्टू को गद्दार कहा, जिसके बाद बिट्टू ने राहुल से कहा कि आप देश के दुश्मन हैं। इसी दौरान राहुल ने बिट्टू से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया।