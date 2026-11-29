राहुल ने कहा, 'हम स्टालिन और DMK से अनुरोध करेंगे कि वे परिसीमन से जुड़े विधेयकों का विरोध करें। सीटों की संख्या 850 करने से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इससे भाजपा-RSS को चुनावी नक्शे को अपने फायदे के हिसाब से तैयार करने की खुली छूट मिल जाएगी। भाई स्टालिन हमेशा तमिल-विरोधी ताकतों के खिलाफ चट्टान की तरह डटे रहे हैं। राष्ट्रीय हित में, तमिलनाडु के हित में और संविधान की रक्षा के लिए हमें मिलकर इस विधेयक को हराना होगा।