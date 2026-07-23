राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर किया पलटवार, कहा- आपने युवाओं का नुकसान किया

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री की तरह अंग्रेजी और हिंदी में पोस्ट लिखा, 'आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने न सिर्फ हमारी शिक्षा व्यवस्था पर पूरा कब्ज़ा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और इसके ज़िम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया।'

राहुल ने लिखा, 'छात्रों की मांगें साफ हैं- धर्मेंद्र प्रधान को हटाएं, छात्रों से माफी मांगे, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।