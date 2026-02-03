राहुल गांधी ने लोकसभा में फिर उठाया नरवणे किताब का मुद्दा, हंगामे के बीच कार्यवाही स्थगित

LOADING...
राहुल गांधी के भाषण के दौरान लोकसभा में हंगामा

लेखन गजेंद्र
Feb 03, 2026
02:34 pm
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को एक फिर बार पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब का मुद्दा उठाया, जिसको लेकर खूब हंगामा हुआ। लोकसभा के पीठासीन कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद राहुल को बोलने के लिए उठाया। राहुल ने चीन घुसपैठ को लेकर अपने पिछले भाषण का जिक्र किया। तभी हंगामा शुरू हो गया और कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई।

राहुल गांधी के बार-बार चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाने पर उन्हें बोलने नहीं दिया गया और दोनों तरफ से जोरदार तकरार देखने को मिली। इस बीच, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सोमवार को स्पीकर ओम बिरला ने नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे को लेकर रूलिंग दी है, ऐसे में यह मुद्दा नहीं उठाया जा सकता, वे अन्य बात रख सकते हैं। हंगामा इतना बढ़ गया कि विपक्षी सांसदों ने कागज फाड़कर उसे स्पीकर की कुर्सी पर उड़ा दिए।

लोकसभा पीठासीन ने राहुल को राष्ट्रपति के अभिभाषण तक ही अपनी टिप्पणी सीमित रखने को कहा। इसके बाद राहुल बोले, "राष्ट्रपति के भाषण में राष्ट्रीय सुरक्षा, चीन-पाकिस्तान के बीच संबंधों का मुद्दा उठाया गया है। इस लेख में इसका उल्लेख है। मैंने इसकी पुष्टि कर ली है।" पीठासीन ने कहा कि अभी इसे स्थगित करे, इसकी जांच के बाद सूचित किया जाएगा। राहुल ने कहा कि वह सामग्री को प्रमाणित करने के लिए स्पीकर के पटल पर रख रहे हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि वह किसी असंबंधित विषय पर नहीं बोल रहे थे। उन्होंने कहा, "मुझे यह अनुमति नहीं दी गई है। मैं देश के विपक्ष का नेता हूं। आप मुझे बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।" राहुल ने कहा, "राष्ट्रपति का भाषण उस राह के बारे में है जिस पर भारत को चलना शुरू करना है। आज अंतरराष्ट्रीय मुद्दा चीन-अमेरिका के बीच संघर्ष है। अगर मैं बयान देना चाहता हूं, तो मुझे क्यों रोका जा रहा है?"

सदन की कार्यवाही 3 बजे फिर शुरू हुई। इस दौरान लोकसभा के पीठासीन अमित सैकिया ने 8 विपक्षी सांसदों के नाम पुकारे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी 8 सांसदों पर सदन पटल पर हंगामा करने और उनके ऊपर कागज फाड़कर उड़ाने के आरोप में निलंबित करने का प्रस्ताव दिया। इसे बहुमत से पारित करने के बाद सांसदों को निलंबित कर दिया गया और सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

