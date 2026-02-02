LOADING...
होम / खबरें / राजनीति की खबरें / राहुल गांधी ने लोकसभा में चीन को लेकर बयान दिया, राजनाथ सिंह और अमित शाह भड़के
राहुल गांधी ने लोकसभा में चीन को लेकर बयान दिया, राजनाथ सिंह और अमित शाह भड़के
राहुल गांधी के भाषण पर लोकसभा में हंगामा

राहुल गांधी ने लोकसभा में चीन को लेकर बयान दिया, राजनाथ सिंह और अमित शाह भड़के

लेखन गजेंद्र
Feb 02, 2026
02:12 pm
क्या है खबर?

लोकसभा में सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चीन पर बयान दिया, जिसको लेकर हंगामा हो गया। कांग्रेस सांसद राहुल ने सदन में पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे की एक अप्रकाशित पुस्तक का अंश पढ़ा और लद्दाख में चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाया। इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भड़क गए और विरोध किया। हंगामे के बीच सभा 3 बजे तक स्थगित कर दिया गया।

विरोध

राजनाथ सिंह ने क्या कहा?

राजनाथ सिंह ने सदन में इसका विरोध करते हुए कहा कि वह "अप्रकाशित" पुस्तक से उद्धरण नहीं दे सकते और उनसे सदन के समक्ष इसकी प्रामाणिकता साबित करने को कहा। उन्होंने कहा, "नेता प्रतिपक्ष को इस विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए...मैं चाहता हूं कि लोकसभा के विपक्ष (राहुल गांधी) सदन के समक्ष वह पुस्तक प्रस्तुत करें जिसका वे हवाला दे रहे हैं, क्योंकि जिस पुस्तक का वे जिक्र कर रहे हैं वह प्रकाशित नहीं हुई है।"

सदन

लोकसभा अध्यक्ष ने कई बार टोका, सभा 3 बजे तक स्थगित

हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नियमों का हवाला देकर राहुल गांधी को किताब का अंश पढ़ने से मना किया, जिसके बाद कांग्रेस नेता ने अपने बयान में चीन और प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया। इस पर भी स्पीकर बिरला ने नियम का हवाला देकर आपत्ति जताई, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने बिरला पर सत्तापक्ष का समर्थन करने का आरोप लगाया। इस हंगामे के बीच स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित कर दी।

Advertisement

ट्विटर पोस्ट

राहुल गांधी के भाषण पर हंगामा

Advertisement

बहस

शाह और राहुल में बहस, अखिलेश यादव भी बीच में बोले

शाह ने कहा कि अखबारों की कतरनें, किताबें या ऐसी अन्य चीजें जो प्रामाणिक नहीं हैं, उन्हें सदन में उद्धृत नहीं किया जा सकता है। उन्होंने राहुल गांधी से अनुरोध किया कि वे किताब का जिक्र किए बिना अपना भाषण जारी रखें। राहुल ने इस बात पर जोर दिया कि 'द कारवां' पत्रिका में पुस्तक के 100 प्रतिशत प्रामाणिक अंश हैं। हंगामे के बीच अखिलेश यादव ने भी स्पीकर से राहुल के भाषण पर रोक न लगाने का अनुरोध किया।

Advertisement