क्या प्रधानमंत्री मोदी ने अडाणी के लिए की नॉर्वे की यात्रा? राहुल गांधी का बड़ा दावा

दावा राहुल गांधी ने उठाया 43 साल में किसी प्रधानमंत्री की यात्रा पर सवाल राहुल ने एक पोस्टर साझा किया है, जिसमें 27 फरवरी, 2026 और 18 मई, 2026 की घटनाओं की समाचार हेडिंग का जिक्र है। 27 फरवरी की घटना में लिखा है, "नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड ने अपने पोर्टफोलियो से अडाणी ग्रीन एनर्जी को हटा दिया है।" इसके बाद, 18 मई की घटना में लिखा है, "प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक नॉर्वे दौरा शुरू किया। 43 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा है।"

ट्विटर पोस्ट राहुल गांधी का पोस्ट We get very good information these days.



Modi ji, did Norway agree to your personal request to remove Adani from their pension fund black list? pic.twitter.com/UK9PKD514r — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 19, 2026

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निशाना पहले भी आरोप लगाती रही है कांग्रेस कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल ने हमेशा यह दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी जहां-जहां जाते हैं, वहां अडाणी को फायदा होता है, जिसे वे 'अडाणी विदेश नीति' भी कहते हैं। यह आरोप हिंडनबर्ग की 2023 की रिपोर्ट और अमेरिका में अडाणी के खिलाफ रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के मामले में और तेज हुए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश, श्रीलंका, केन्या समेत कई देशों में यात्रा कर अडाणी समूह को फायदा पहुंचाया है।

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