दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर की महारैली के लिए तैयारी चल रही है

राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं की लोगों से 1 नवंबर को रामलीला मैदान आने की अपील

लेखन गजेंद्र 08:09 pm Oct 29, 202608:09 pm

क्या है खबर?

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ होने वाली महारैली के लिए राहुल गांधी समेत INDIA गठबंधन के नेताओं ने लोगों का आह्वान किया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल ने एक्स पर वीडियो साझा कर कहा कि जो लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और ज्ञानेश कुमार से तंग हैं और सब लोग जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, उनको 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान आना चाहिए।