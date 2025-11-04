बिहार चुनाव: डीके शिवकुमार की अपील- कंपनियां प्रवासी कर्मचारियों को 3 दिन की छुट्टी दें
क्या है खबर?
बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कंपनी के मालिकों से प्रवासी कर्मचारियों को मतदान के लिए अवकाश देने की मांग की है। उपमुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को मीडिया के साथ उनका संदेश साझा किया, जिसमें शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक में बेंगलुरु समेत कई शहरों में बड़ी संख्या में बिहार प्रवासी काम कर रहे हैं। ऐसे में उनको बिहार के चुनाव में मतदान के लिए 3 दिन का सवैतनिक अवकाश दिया जाना चाहिए।
आग्रह
क्या बोले शिवकुमार?
कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष शिवकुमार ने कहा, "6 और 11 नवंबर को होने वाले बिहार चुनावों के मद्देनजर, मैं सभी कंपनियों, उद्यमियों, होटलों और ठेकेदारों से अनुरोध करता हूं कि वे बेंगलुरु और कर्नाटक में कार्यरत बिहार के मतदाताओं को वोट डालने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए कम से कम 3 दिन का सवेतन अवकाश दें।" बता दें कि शिवकुमार बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान बिहारियों के लिए सामुदायिक हॉल बनाने का वादा कर चुके हैं।
प्रचार
बिहार में प्रचार खत्म, 6 को मतदान
बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार मंगलवार शाम को समाप्त हो गया है। पहले चरण के तहत मतदान 6 नवंबर गुरुवार को होगा। इसके बाद दूसरे चरण के मतदान के लिए 13 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी, 20 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख होगी, 23 अक्टूबर तक नाम वापसी और 11 नवंबर को मतदान होगा। 14 नवंबर को मतों की गणना होगी। इस बार राज्य में कुल 90,712 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें 7.43 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे।