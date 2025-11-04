बिहार चुनाव: डीके शिवकुमार की अपील- कंपनियां प्रवासी कर्मचारियों को 3 दिन की छुट्टी दें

आग्रह

क्या बोले शिवकुमार?

कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष शिवकुमार ने कहा, "6 और 11 नवंबर को होने वाले बिहार चुनावों के मद्देनजर, मैं सभी कंपनियों, उद्यमियों, होटलों और ठेकेदारों से अनुरोध करता हूं कि वे बेंगलुरु और कर्नाटक में कार्यरत बिहार के मतदाताओं को वोट डालने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए कम से कम 3 दिन का सवेतन अवकाश दें।" बता दें कि शिवकुमार बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान बिहारियों के लिए सामुदायिक हॉल बनाने का वादा कर चुके हैं।