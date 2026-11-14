राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला, कहा- 2014 में नष्ट कर दिया था लोकतंत्र

राहुल ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले 14 करोड़ लोगों को या तो अस्तित्वहीन मतदाता या गैर मतदाता घोषित कर दिया गया था।

उन्होंने कहा, "विपक्षी गठबंधन ने महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव जीता, लेकिन ठीक 3 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में हमें बड़ी हार का सामना करना पड़ा। जांच में सामने आया कि 3 महीनों में 70 लाख नए मतदाता जोड़ दिए गए, जो सभी भाजपा को गए और वो चुनाव जीत गए।"