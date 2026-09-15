UPI भुगतान पर शुल्क की खबरों को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है

राहुल गांधी बोले- सरकार अमेरिका के आगे झुकी, चुपचाप UPI पर शुल्क लगाने का रास्ता खोला

लेखन आबिद खान 02:31 pm Sep 15, 202602:31 pm

क्या है खबर?

UPI के जरिए 2,000 रुपये से ज्यादा के भुगतान पर संभावित शुल्क लगाने को लेकर सियासत गरमा गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा सरकार ने चुपचाप UPI पर शुल्क लगाने का रास्ता खोल दिया है। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अमेरिका के आगे झुक रही है। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि मोदी सरकार की लूट UPI तक पहुंच गई है।