2,000 रुपये तक के UPI पर नहीं लगेगा कोई शुल्क

2,000 रुपये तक के UPI भुगतान पर नहीं लगेगा कोई शुल्क, केंद्र का नोटिफिकेशन जारी

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:26 am Sep 15, 202609:26 am

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने 2,000 रुपये तक के UPI पेमेंट और रुपे डेबिट कार्ड से किए गए भुगतान को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब बैंक या पेमेंट सिस्टम चलाने वाली कंपनियां इन भुगतानों पर ग्राहक से कोई सीधा या छिपा हुआ चार्ज नहीं ले सकेंगी। सरकार ने इसके लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत नियमों में बदलाव किया है। इससे छोटे डिजिटल भुगतान करने वाले लोगों को राहत मिलेगी।