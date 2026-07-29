राहुल गांधी बोले- पेपर लीक पर युवाओं का गुस्सा जायज, RSS चला रहा शिक्षा मंत्रालय

राहुल ने कहा, "युवाओं ने जो देश की सड़क पर किया, वह नाराजगी नहीं थी, गुस्सा नहीं था। सभी पार्टियों को इसका सम्मान करना चाहिए। भाजपा में शामिल लोगों को भी इसका सम्मान करना चाहिए। आंदोलन से भाजपा नेताओं के बच्चे भी सहमत होंगे। प्रदर्शन में गुस्सा, नफरत नहीं थी। देश के युवाओं का सम्मान होना चाहिए। छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, वे हमारे देश का भविष्य हैं। युवाओं का गुस्सा जायज है।"