राहुल गांधी बोले- पेपर लीक पर युवाओं का गुस्सा जायज, RSS चला रहा शिक्षा मंत्रालय
क्या है खबर?
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक से जुड़े 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं ने सड़कों पर जो किया, उससे वे काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, "अगर मेरे भाजपा के दोस्त जाएं और अपने बच्चों से पूछे कि वे आंदोलन को लेकर क्या सोचते हैं, तो उन्हें अपने बच्चों से भी सहमति मिलेगी। इसमें कुछ भी गलत नहीं था।"
गुस्सा
राहुल बोले- युवाओं का सम्मान होना चाहिए
राहुल ने कहा, "युवाओं ने जो देश की सड़क पर किया, वह नाराजगी नहीं थी, गुस्सा नहीं था। सभी पार्टियों को इसका सम्मान करना चाहिए। भाजपा में शामिल लोगों को भी इसका सम्मान करना चाहिए। आंदोलन से भाजपा नेताओं के बच्चे भी सहमत होंगे। प्रदर्शन में गुस्सा, नफरत नहीं थी। देश के युवाओं का सम्मान होना चाहिए। छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, वे हमारे देश का भविष्य हैं। युवाओं का गुस्सा जायज है।"
हंगामा
'इडियट' शब्द को लेकर हुआ हंगामा
अपने संबोधन में राहुल द्वारा 'इडियट' शब्द इस्तेमाल किए जाने को लेकर खूब हंगामा हुआ। NDA सांसदों ने इसे असंसदीय भाषा बताते हुए खूब हंगामा किया। इस दौरान INDIA के सांसद भी खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।
स्पीकर ओम बिरला ने राहुल से अनुरोध किया कि वे विधेयक पर ही बोलें। इस पर राहुल ने कहा कि वे 'इडियट' की जगह किसी और शब्द का इस्तेमाल करने पर राजी हैं।
RSS
RSS चला रहा शिक्षा मंत्रालय- राहुल
राहुल ने कहा, "धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सुपरफीशियल था, क्योंकि वे शिक्षा मंत्रालय चला ही नहीं रहे थे। शिक्षा मंत्रालय को RSS चला रहा है। आज भारत के हर विश्वविद्यालय का कुलपति RSS से जुड़ा है। वे चाहते हैं कि आप अंधभक्त बने रहे। इन बच्चों के परिजनों की भाजपा और RSS का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन ये हिम्मती बच्चे खड़े रहे और इन्होंने इसका सामना किया।
संबोधन
राहुल ने छात्रा से हुई बातचीत का किया जिक्र
राहुल ने छात्रों के साथ हुए बातचीत का जिक्र करते हुए कहा, "एक लड़की ने बताया कि वे छात्रा है। मैंने उससे पूछा कि क्या आप कॉलेज में पढ़ती हो, क्या करती हो। उसने बताया कि छात्र वो होता है, जो दिल से खुला होता है। छात्र समझता है कि ज्ञान हमेशा बदल रहा है। सड़कों पर जो हैं, उन्हें पक्का पता है कि ज्ञान खुद के अंदर से ही मिलता है।"
विधेयक
क्या है पेपर लीक से जुड़ा संशोधन विधेयक?
संशोधित विधेयक में पेपर लीक को लेकर 5 से 10 साल तक की सजा और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। संगठित अपराध के मामले में सजा 7 साल और जुर्माना 10 करोड़ रुपये तक होगा।
वहीं, पेपर लीक की जांच 2 महीने में पूरी किए जाने का प्रावधान है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करना होगा।