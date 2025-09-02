बिहार में रैली के दौरान ढाबा संचालक की बाइक खोई, राहुल गांधी ने नई चाबी सौंपी
क्या है खबर?
बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान एक ढाबा संचालक की बाइक खोने पर उन्हें राहुल गांधी ने नई बाइक दी है। ढाबा संचालक का नाम शुभम सौरभ हैं, जो दरभंगा में ढाबा चलाते हैं। उनकी बाइक 27 अगस्त को यात्रा के समय गायब हो गई थी। उनकी शिकायत सामने आने के बाद राहुल गांधी ने 1 सितंबर को पटना बुलाकर मंच से शुभम को नई पल्सर 220 बाइक उपहार में दी है।
मामला
क्या है पूरा मामला?
शुभम ने बताया कि 27 अगस्त को यात्रा के दौरान दरभंगा में एक रोड शो और रैली हुई थी। तभी सुरक्षाकर्मियों ने ढाबे के पास खड़ी 7 बाइकें जब्त कर लीं, जिसमें शुभम की पल्सर 220 भी थी। सुरक्षाकर्मियों ने भरोसा दिलाया कि रोड शो के बाद बाइकें वापस दी जाएंगी। रोड शो के बाद 6 बाइक मिली, लेकिन उनकी गायब थी। घटना जब सोशल मीडिया पर आई, तब कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने उन्हें 1 सितंबर को पटना बुलाया।
ट्विटर पोस्ट
युवक ने अपनी घटना साझा की
यात्रा के दौरान एक युवक की बाइक खो गई थी— Congress (@INCIndia) September 2, 2025
राहुल गांधी जी ने नई बाइक दिलाई pic.twitter.com/LWDZPnG7fp