बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान युवक की बाइक खोने पर राहुल गांधी ने उसे नई बाइक उपहार में दी (तस्वीर: एक्स/@INCIndia )

बिहार में रैली के दौरान ढाबा संचालक की बाइक खोई, राहुल गांधी ने नई चाबी सौंपी

लेखन गजेंद्र 05:05 pm Sep 02, 202505:05 pm

क्या है खबर?

बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान एक ढाबा संचालक की बाइक खोने पर उन्हें राहुल गांधी ने नई बाइक दी है। ढाबा संचालक का नाम शुभम सौरभ हैं, जो दरभंगा में ढाबा चलाते हैं। उनकी बाइक 27 अगस्त को यात्रा के समय गायब हो गई थी। उनकी शिकायत सामने आने के बाद राहुल गांधी ने 1 सितंबर को पटना बुलाकर मंच से शुभम को नई पल्सर 220 बाइक उपहार में दी है।