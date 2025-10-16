बिहार में महागठबंधन की सीटें नहीं हो पाईं तय, राहुल-खड़गे ने लालू यादव से बात की
क्या है खबर?
बिहार में नामांकन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर है, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन की सीटें तय नहीं हो पाई हैं। इस गतिरोध के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव से फोन पर बात की है। दोनों ने जल्द से जल्द सीटों पर चल रहे विवाद को खत्म कर उम्मीदवारों के नामांकन पर बल दिया है।
टकराव
कहां फंस रहा है पेंच?
कांग्रेस ने RJD से 243 में 61 सीटें मांगी हैं, जो उसकी 2020 में मांगी गई 70 सीटों से कम है। हालांकि, उस चुनाव में कांग्रेस का जीत प्रतिशत अच्छा न होने से RJD उनको सिर्फ 52 सीटें देना चाहती है। गठबंधन में RJD को सबसे अधिक सीटें मिलेंगी। पिछले चुनाव में उसके पास 144 सीटें थी और 75 उम्मीदवार जीते थे। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (VIP) भी 24 सीटें मांग रही है। वामदल भी आस लगाए हैं।
चुनाव
NDA ने उतार दिए उम्मीदवार
महागठबंधन से अलग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सभी सहयोगियों ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने सभी 101 सीटों पर उम्मीदवारों 3 सूची जारी की है। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने भी 2 सूची जारी कर 101 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और चिराग पासवान की राष्ट्रीय लोकदल ने भी उम्मीदवार उतार दिए हैं।