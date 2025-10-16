बिहार में महागठबंधन की सीटें नहीं हो पाईं तय, राहुल-खड़गे ने लालू यादव से बात की

टकराव

कहां फंस रहा है पेंच?

कांग्रेस ने RJD से 243 में 61 सीटें मांगी हैं, जो उसकी 2020 में मांगी गई 70 सीटों से कम है। हालांकि, उस चुनाव में कांग्रेस का जीत प्रतिशत अच्छा न होने से RJD उनको सिर्फ 52 सीटें देना चाहती है। गठबंधन में RJD को सबसे अधिक सीटें मिलेंगी। पिछले चुनाव में उसके पास 144 सीटें थी और 75 उम्मीदवार जीते थे। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (VIP) भी 24 सीटें मांग रही है। वामदल भी आस लगाए हैं।