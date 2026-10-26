अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले में राहुल गांधी बरी

राहुल गांधी को राहत, अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान से जुड़े मानहानि मामले में बरी

लेखन गजेंद्र 11:42 am Oct 26, 202611:42 am

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर की विशेष कोर्ट ने सोमवार को नेता विपक्ष राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में बरी कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल पर 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को हत्या के एक मामले में आरोपी बताने वाली टिप्पणी का आरोप था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने सोमवार को फैसला सुनाया कि राहुल की टिप्पणी अपमानजनक नहीं थी। फैसला सुनाते समय राहुल कोर्ट में मौजूद थे।