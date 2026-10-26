पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियों में टक्कर, कई घायल

नवभारत टाइम्स के मुताबिक, हादसा एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या-91 के पास, धनपतगंज इलाके से गुजरते समय हलियापुर थाना क्षेत्र में हुआ है।

बताया जा रहा है कि नेता का काफिला अपनी रफ्तार में चल रहा था, तभी किसी कारण से अचानक ब्रेक लगाना पड़ा, जिससे वाहन आपस में टकरा गए।

जानकारी सामने आई है कि टक्कर मारने वाली गाड़ियां राहुल की कार के पीछे चल रही थीं। हालांकि, हादसे में उनकी गाड़ी सुरक्षित रही और उनसे कोई वाहन नहीं टकराया।