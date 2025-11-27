पंजाब के फगवाड़ा में आम आदमी पार्टी के नेता के घर गोलीबारी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता दलजीत सिंह राजू के घर पर गोलीबारी, बाल-बाल बचे

लेखन गजेंद्र 02:32 pm Nov 27, 202502:32 pm

क्या है खबर?

पंजाब में राजनीतिक नेताओं पर हमले रुक नहीं रहे हैं। गुरुवार तड़के फगवाड़ा में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता दलजीत सिंह राजू के घर पर गोलीबारी हुई है। दलजीत ने बताया कि फगवाड़ा-जंडियाला रोड पर दरवेश पिंड गांव में स्थित घर में मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने गोलियां चलाई थीं। इस दौरान करीब 23 राउंड गोलियां चली हैं, जिसमें किसी को चोट नहीं लगी। हालांकि, गोलीबारी से खिड़की और दरवाजों के शीशे टूट गए।