LOADING...
होम / खबरें / राजनीति की खबरें / पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता दलजीत सिंह राजू के घर पर गोलीबारी, बाल-बाल बचे
पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता दलजीत सिंह राजू के घर पर गोलीबारी, बाल-बाल बचे
पंजाब के फगवाड़ा में आम आदमी पार्टी के नेता के घर गोलीबारी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता दलजीत सिंह राजू के घर पर गोलीबारी, बाल-बाल बचे

लेखन गजेंद्र
Nov 27, 2025
02:32 pm
क्या है खबर?

पंजाब में राजनीतिक नेताओं पर हमले रुक नहीं रहे हैं। गुरुवार तड़के फगवाड़ा में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता दलजीत सिंह राजू के घर पर गोलीबारी हुई है। दलजीत ने बताया कि फगवाड़ा-जंडियाला रोड पर दरवेश पिंड गांव में स्थित घर में मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने गोलियां चलाई थीं। इस दौरान करीब 23 राउंड गोलियां चली हैं, जिसमें किसी को चोट नहीं लगी। हालांकि, गोलीबारी से खिड़की और दरवाजों के शीशे टूट गए।

गोलीबारी

बाइक खड़ी करके चलाई गोलियां

दलजीत ने पुलिस को बताया कि हमलावरों ने घर से कुछ दूरी पर बाइक खड़ी की थी और घर के नजदीक आकर गोलियां चलाई हैं। उन्होंने कहा, "पहले मुझे लगा कि कुछ पटाखे फोड़े जा रहे हैं, लेकिन फिर मेरी पत्नी ने देखा कि 2 लोग घर पर गोलीबारी कर रहे हैं। तभी तुरंत पुलिस को फोन किया।" हमलावरों ने अंग्रेजी में हस्तलिखित 4 पर्ची घर के बाहर फेंकी हैं, जिसमें 'काला राजा गैंग' और '5 करोड़ रुपये' लिखा है।

पहचान

नशे के विरूद्ध अभियान चला रहे हैं दलजीत

दलजीत का कहना है कि बदमाश बार-बार अपनी मैगजीन बदलकर गोलीबारी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पहले कभी फिरौती के लिए कोई फोन नहीं आया। उनके घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और हमलावरों को पकड़ने के लिए विशेष टीम गठित की है। बता दें कि दलजीत पहले कांग्रेस में थे। वे पंजाब में नशा विरूद्ध अभियान के फगवाड़ा समन्वयक हैं। वे होशियारपुर के सांसद राज कुमार चब्बेवाल और पूर्व मंत्री जोगिंदर सिंह मान के करीबी हैं।

ट्विटर पोस्ट

घटना का वीडियो