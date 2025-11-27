सिद्धारमैया के करीबी मंत्री परमेश्वर ने कहा- अगर पार्टी बदलाव चाहती है तो डीके शिवकुमार स्वीकार
क्या है खबर?
कर्नाटक में मुख्यमंत्री के पद को लेकर कांग्रेस के अंदर चल रही खींचतान पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के सहयोगी और राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि अगर कांग्रेस हाईकमान नेतृत्व परिवर्तन का फैसला करता है तो वह उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री के रूप में पूरी तरह स्वीकार करने को तैयार हैं। परमेश्वर के बयान को शिवकुमार का बड़ा समर्थन माना जा रहा है। वे सिद्धारमैया के विश्वासपात्र माने जाते हैं।
बयान
पार्टी का निर्णय ही अंतिम- परमेश्वर
इंडिया टुडे से बातचीत में परमेश्वर ने कहा, "जब कोई मुझसे मुख्यमंत्री पद की आकांक्षाओं के बारे में पूछता है, तो मैं स्वाभाविक रूप से जवाब देता हूँ कि मैं भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हूं। लेकिन अगर सत्ता परिवर्तन होता है और डीके मुख्यमंत्री बनते हैं, तो हम इसे स्वीकार करेंगे।" उन्होंने दोहराया कि वह भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और हाईकमान उनके योगदान से पूरी तरह अवगत है। उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान का होगा।
बयान
सिद्धारमैया ने सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को बुलाया
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को घटनाक्रम पर कहा कि वे चर्चा के लिए मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को बुला रहे हैं। उन्होंने मीडिया से कहा, "मैं सभी को चर्चा के लिए बुला रहा हूं और राहुल गांधी भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी वहां मौजूद रहेंगे। सभी से चर्चा के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। हाईकमान' का मतलब टीम है, हाईकमान की टीम एक साथ बैठकर अंतिम निर्णय लेगी।"