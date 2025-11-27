कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के करीबी माने जाते हैं

सिद्धारमैया के करीबी मंत्री परमेश्वर ने कहा- अगर पार्टी बदलाव चाहती है तो डीके शिवकुमार स्वीकार

क्या है खबर?

कर्नाटक में मुख्यमंत्री के पद को लेकर कांग्रेस के अंदर चल रही खींचतान पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के सहयोगी और राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि अगर कांग्रेस हाईकमान नेतृत्व परिवर्तन का फैसला करता है तो वह उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री के रूप में पूरी तरह स्वीकार करने को तैयार हैं। परमेश्वर के बयान को शिवकुमार का बड़ा समर्थन माना जा रहा है। वे सिद्धारमैया के विश्वासपात्र माने जाते हैं।