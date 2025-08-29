पंजाब में 1988 के बाद बाढ़ का भयावह रूप दिख रहा है (तस्वीर: एक्स/@sujeetsachan27)

पंजाब: बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे मंत्री कर रहे स्वीडन-गोवा की यात्रा याद, देखें वीडियो

लेखन गजेंद्र 01:45 pm Aug 29, 202501:45 pm

क्या है खबर?

पंजाब कई सालों के बाद बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है और कई जिले पानी में डूब गए हैं। इस बीच एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। दरअसल, पंजाब के 3 मंत्रियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वे तरनतारन जिले में बाढ़ से हुए नुकसान का मुआयना करने निकले थे। इस दौरान वे बाढ़ के प्रभाव की कम स्वीडन और गोवा की समुद्री यात्रा पर चर्चा कर रहे थे।