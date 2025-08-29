पंजाब: बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे मंत्री कर रहे स्वीडन-गोवा की यात्रा याद, देखें वीडियो

LOADING...
पंजाब में 1988 के बाद बाढ़ का भयावह रूप दिख रहा है (तस्वीर: एक्स/@sujeetsachan27)

लेखन गजेंद्र
Aug 29, 2025
01:45 pm
पंजाब कई सालों के बाद बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है और कई जिले पानी में डूब गए हैं। इस बीच एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। दरअसल, पंजाब के 3 मंत्रियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वे तरनतारन जिले में बाढ़ से हुए नुकसान का मुआयना करने निकले थे। इस दौरान वे बाढ़ के प्रभाव की कम स्वीडन और गोवा की समुद्री यात्रा पर चर्चा कर रहे थे।

फ्री प्रेस जनरल के मुताबिक, वीडियो में राज्य सरकार में मंत्री बरिंदर कुमार गोयल, लालजीत भुल्लर और हरभजन सिंह लाइफ जैकेट पहने नाव पर बैठे दिख रहे हैं। वे आपस में स्वीडन में लग्जरी क्रूज़ राइड्स के बारे में बात करते हुए सुने जा सकते हैं, जबकि एक अन्य मंत्री गोवा में अपने अनुभव बता रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार पर निशाना साधा।

बातचीत का वीडियो

पंजाब में बाढ़ की विभीषिका

पंजाब में 1988 के बाद भीषण बाढ़ देखने को मिल रही है। यहां सतलुज, ब्यास और रावी नदियांं कई छोटी नदियों के साथ उफान पर हैं। खेत-गांव डूब गए हैं और फसल बर्बाद हो गई है। पिछले दिनों एक वीडियो में भी खेतों तक पहुंची बाढ़ की भयावता दिख रही है। सबसे अधिक असर पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिल्का, कपूरथला, तरनतारन, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर में दिख रहा है। बाढ़ हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के कारण आई है।