'शुद्धिकरण' विवाद पर बोलीं प्रियंका गांधी- अगर प्रधानमंत्री संविधान का सम्मान करते हैं, तो FIR करवाएं
क्या है खबर?
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़े शुद्धिकरण विवाद को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तव में संविधान का सम्मान करते हैं, तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और SC/ST अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। बता दें कि एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने भी FIR की मांग की थी।
बयान
प्रियंका ने कहा- 'शुद्धिकरण' संविधान और SC/ST अधिनियम का गंभीर उल्लंघन
प्रियंका ने कहा, 'कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने हल्द्वानी में एक रैली को संबोधित किया, जिसके बाद भाजपा-RSS के लोगों ने मंच को 'शुद्ध' किया। यह 'शुद्धिकरण' न केवल एक अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक मानसिकता का प्रतीक है, बल्कि हमारे संविधान और SC/ST अधिनियम का गंभीर उल्लंघन और एक अपराध भी है। अगर प्रधानमंत्री वास्तव में संविधान का सम्मान करते हैं, तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस अपराध को अंजाम देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए।'
विवाद
क्या है 'शुद्धिकरण' को लेकर विवाद?
खड़गे ने 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस की 'विजय शंखनाद रैली' को संबोधित किया था। इसके बाद 10 अगस्त को श्री राम सेना नामक संगठन से जुड़े लोगों ने वहां हवन और कथित 'शुद्धिकरण' अनुष्ठान किया।
इसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि खड़गे दलित हैं, इसलिए आयोजन स्थल का शुद्धिकरण कराया गया। वहीं, भाजपा ने कहा कि पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं था। संसद में भी ये मुद्दा उठा था।