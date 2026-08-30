'शुद्धिकरण' विवाद पर बोलीं प्रियंका गांधी- अगर प्रधानमंत्री संविधान का सम्मान करते हैं, तो FIR करवाएं

प्रियंका ने कहा, 'कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने हल्द्वानी में एक रैली को संबोधित किया, जिसके बाद भाजपा-RSS के लोगों ने मंच को 'शुद्ध' किया। यह 'शुद्धिकरण' न केवल एक अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक मानसिकता का प्रतीक है, बल्कि हमारे संविधान और SC/ST अधिनियम का गंभीर उल्लंघन और एक अपराध भी है। अगर प्रधानमंत्री वास्तव में संविधान का सम्मान करते हैं, तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस अपराध को अंजाम देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए।'