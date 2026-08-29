राहुल गांधी ने खड़गे के लिए मांगा इंसाफ, बोले- मंच शुद्धिकरण करने वालों पर FIR हो
क्या है खबर?
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उत्तराखंड में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद हुए शुद्धीकरण को लेकर भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान छुआछूत की उसी मानसिकता को दर्शाते हैं, जिसे भारतीय संविधान ने अपराध बनाया है। राहुल ने मांग की कि इस मामले पर प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करें और FIR दर्ज करने के आदेश दें।
बयान
राहुल बोले- शुद्धिकरण छुआछूत का ही दूसरा नाम
राहुल ने कहा, "कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश और संविधान के लिए समर्पित कर दिया, वे हल्द्वानी के रामलीला मैदान में भाषण देने जाते हैं और वहां शुद्धिकरण किया जाता है। ऐसा भाजपा और RSS के लोग करते हैं और यह संविधान के तहत अपराध है। शुद्धिकरण वास्तव में छुआछूत का दूसरा नाम है। संविधान ने इसे खत्म कर दिया है, लेकिन भाजपा के लोग इसे खुले तौर पर व्यवहार में ला रहे हैं।"
दलित
राहुल ने उठाया दलितों के साथ अन्याय का मुद्दा
राहुल ने कहा, "दलित बच्चों से शौचालय साफ करवाया जाता है, झाड़ू लगवाई जाती है। दलित बच्चे ऐसा कर रहे हैं और दूसरे बच्चे उन्हें ऐसा करते देख रहे हैं। ये हिंदुस्तान की वास्तविकता है। इन्हें कुएं पर पानी नहीं पीने दिया गया, इसलिए दलित लोगों को अपना कुआं खोदना पड़ा। चाय की दुकानों पर 2 तरह के कप चलते हैं। बारात में हजारों दलित जब घोड़े पर चढ़ते हैं तो वो मजबूरी में हेलमेट पहनते हैं।"
बड़ी बातें
राहुल के संबोधन की बड़ी बातें
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के अपमान के मामले में न्याय मिलेगा ही। आज नहीं तो कल इस मामले में FIR होगी। ऐसा न हो, ये संभव ही नहीं है। यह हरकत SC/ST अधिनियम का उल्लंघन है।
मेरी भाजपा के नए संगठन में कोई दिलचस्पी नहीं है। इनका नया और पुराना संगठन मेरे लिए एक ही है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
भाजपा दलितों को आगे बढ़ते हुए देख नहीं पाती है।
विवाद
क्या है शुद्धिकरण को लेकर विवाद?
खड़गे ने 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस की 'विजय शंखनाद रैली' को संबोधित किया था। इसके बाद 10 अगस्त को श्री राम सेना नामक संगठन से जुड़े लोगों ने वहां हवन और कथित 'शुद्धिकरण' अनुष्ठान किया।
इसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि खड़गे दलित हैं, इसलिए आयोजन स्थल का शुद्धिकरण कराया गया। वहीं, भाजपा ने कहा कि पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं था।
संसद में भी ये मुद्दा उठा था।