राहुल गांधी ने खड़गे के लिए मांगा इंसाफ, बोले- मंच शुद्धिकरण करने वालों पर FIR हो

राहुल ने कहा, "कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश और संविधान के लिए समर्पित कर दिया, वे हल्द्वानी के रामलीला मैदान में भाषण देने जाते हैं और वहां शुद्धिकरण किया जाता है। ऐसा भाजपा और RSS के लोग करते हैं और यह संविधान के तहत अपराध है। शुद्धिकरण वास्तव में छुआछूत का दूसरा नाम है। संविधान ने इसे खत्म कर दिया है, लेकिन भाजपा के लोग इसे खुले तौर पर व्यवहार में ला रहे हैं।"