तेजस्वी यादव की रैली में प्रधानमंत्री मोदी की मां को दी गई गालियां, भाजपा का आरोप
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस गठबंधन पर अपनी मां दिवंगत हीराबेन मोदी का अपमान करने का आरोप लगाने के कुछ सप्ताह बाद अब भाजपा ने आरोप लगाया है कि RJD नेता तेजस्वी यादव की रैली में प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अपशब्दों वाले नारे लगाए गए हैं। हालांकि, RJD ने आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि भाजपा बदनाम करने के लिए छेड़छाड़ किए गए वीडियो का इस्तेमाल कर रही है।
आराेप
बिहार भाजपा ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर लगाया आरोप
बिहार भाजपा की ओर से शनिवार रात को एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के साथ गंभीर आरोप लगाया है। पोस्ट में लिखा है, 'गालीबाज RJD - तेजस्वी यादव की माई-बहिन गालीबाज योजना। तेजस्वी ने अपनी रैली में फिर से मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को गाली दिलवाई। RJD के कार्यकर्ता जितना गाली दे रहे थे तेजस्वी उतना ही उनका हौसला बढ़ा रहे थे। RJD-कांग्रेस की रैलियों का एकसूत्री कार्यक्रम है- माई-बहिन को गाली दो।'
प्रतीक
भाजपा ने RJD-कांग्रेस गठबंधन को बताया गिरे हुए संस्कार का प्रतीक
बिहार भाजपा ने पोस्ट में आगे लिखा, 'इनकी गुंडई की मानसिकता, कुंठा और हताशा चरम पर पहुंच चुकी है। मां का अपमान करने वालों को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। यह इनके गिरे हुए संस्कार का प्रतीक है। हर गाली का हिसाब करेगी बिहार की माताएं-बहने।' बिहार के महुआ से RJD विधायक डॉ मुकेश रौशन ने एक्स पर लिखा, 'भाजपा ने चुनाव से पहले RJD को बदनाम करने के लिए एक साजिश के तहत वीडियो से छेड़छाड़ की है।'