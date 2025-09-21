भाजपा ने बिहार में तेजस्वी यादव की रैली में प्रधानमंत्री मोदी की मां को गालियां दिए जाने का आरोप लगाया है

तेजस्वी यादव की रैली में प्रधानमंत्री मोदी की मां को दी गई गालियां, भाजपा का आरोप

लेखन भारत शर्मा 01:46 pm Sep 21, 202501:46 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस गठबंधन पर अपनी मां दिवंगत हीराबेन मोदी का अपमान करने का आरोप लगाने के कुछ सप्ताह बाद अब भाजपा ने आरोप लगाया है कि RJD नेता तेजस्वी यादव की रैली में प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अपशब्दों वाले नारे लगाए गए हैं। हालांकि, RJD ने आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि भाजपा बदनाम करने के लिए छेड़छाड़ किए गए वीडियो का इस्तेमाल कर रही है।