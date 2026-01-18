प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगूर में TMC पर बोला हमला, कहा- जंगलराज को बदलना चाहता है बंगाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर में एक रैली को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रितक गठबंधन (NDA) ने बिहार में जंगलराज का अंत कर दिया है। अब पश्चिम बंगाल TMC के 'महा जंगलराज' को अलविदा कहने के लिए तैयार है। उन्होंने लोगों से परिवर्तन का आह्वान करते हुए इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने का आग्रह किया।

बदलाव हर कोई 'महा जंगलराज' को बदलना चाहता है- मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "सिंगूर का जन सैलाब, आप सभी का जोश, ये उत्साह पश्चिम बंगाल की नई कहानी बता रहा है। सभी एक ही भाव से, एक ही आस लेकर आए हैं कि हमें असली परिवर्तन चाहिए। हर कोई 15 साल के 'महा-जंगलराज' को बदलना चाहता है।" उन्होंने कहा, "TMC को भाजपा से दुश्मनी है, लेकिन TMC बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है। वह यहां के नौजवानों और किसानों के साथ भी दुश्मनी ठाने हुए है।"

सुरक्षा "TMC के शासन में सुरक्षित नहीं है बेटियां" प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "TMC के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और शिक्षा व्यवस्था भी माफियाओं तत्वों की गिरफ्त में है। इसलिए, आगामी विधानसभा चुनावों में आपको भाजपा को वोट देना होगा।" उन्होंने कहा, "भाजपा को दिया गया आपका एक वोट यह सुनिश्चित करेगा कि यहां कॉलेजों में बलात्कार और हिंसा की घटनाएं रुकें। यह सुनिश्चित करेगा कि संदेशखाली जैसी घटनाएं बंगाल में दोबारा न हों और बंगाल के हजारों शिक्षक फिर से अपनी नौकरी न खोएं।"

आरोप नौजवानों के भविष्य से खेल रही है TMC- मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "TMC बंगाल के नौजवानों के भविष्य से खेल रही है। वह उन्हें पीएमश्री स्कूल की बेहतर शिक्षा से वंचित कर रही है। देश में जो भी सरकारें विकास रोकती है, गरीब कल्याण के विकास में रुकावट डालती है, जनता उसे सबक जरूर सिखाती है।" उन्होंने कहा, "दिल्ली में भी ऐसी सरकार थी, जो केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं होने देती थी, लेकिन वहां की जनता ने उसे सबक सिखाते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया।"

खिलावाड़ "देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही TMC" प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "TMC देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है इसलिए यहां के नौजवानों को बेहद सावधान रहना है। TMC सरकार घुसपैठियों को बढ़ावा देती है। ये घुसपैठिए TMC के पक्के वोट बैंक हैं। घुसपैठियों को बचाने के लिए वह किसी हद तक जा सकती है। वह ऐसे गिरोहों को समर्थन देती है जो घुसपैठियों को संरक्षण देते हैं। अब फर्जी कागज बनाकर रहने वालों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने का समय आ गया है।"