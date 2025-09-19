प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 सितंबर को गुजरात दौरे पर जाएंगे, इन परियोजनाओं की देंगे सौगात

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो भावनगर में सुबह 10 बजे शुरू होगा, जो डेढ़ किलोमीटर तक जाएगा। इस दौरान उनके स्वागत में 30,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। रोड शो के दौरान ' ऑपरेशन सिंदूर ' आत्मनिर्भर भारत और वस्तु और सेवा कर (GST) से राहत को प्रमुख बिंदु बनाया जाएगा। रोड शो से प्रधानमंत्री मोदी सीधे जवाहर मैदान पहुंचेंगे।

परियोजना

किन-किन परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन?

प्रधानमंत्री डेढ़ लाख करोड़ रुपये की शिपिंग और समुद्री परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और शहर को 100 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे। दोपहर लगभग 1 बजे वे अहमदाबाद जिले के लोथल का दौरा करेंगे और राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) की प्रगति की समीक्षा करेंगे। यह परिसर 4,500 करोड़ रुपये से बन रहा है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, जो भारतीय प्राचीन समुद्री शक्ति-समृद्धि का प्रतीक है।