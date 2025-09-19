प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 सितंबर को गुजरात दौरे पर जाएंगे, इन परियोजनाओं की देंगे सौगात
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 20 सितंबर को गुजरात के एक दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे भावनगर में रोड शो में भाग लेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी यहां एक कार्यक्रम में 100 करोड़ रुपये से अधिक की प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन कर भावनगर शहर को सौगात देंगे। मोदी की जनसभा जवाहर मैदान में होगी, जिसमें काफी लोगों के शामिल होने की संभावना है। उनका दौरा सिर्फ एक दिन का रहेगा।
दौरा
रोड शो में शामिल होंगे 30,000 लोग
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो भावनगर में सुबह 10 बजे शुरू होगा, जो डेढ़ किलोमीटर तक जाएगा। इस दौरान उनके स्वागत में 30,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। रोड शो के दौरान 'ऑपरेशन सिंदूर' आत्मनिर्भर भारत और वस्तु और सेवा कर (GST) से राहत को प्रमुख बिंदु बनाया जाएगा। रोड शो से प्रधानमंत्री मोदी सीधे जवाहर मैदान पहुंचेंगे।
परियोजना
किन-किन परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन?
प्रधानमंत्री डेढ़ लाख करोड़ रुपये की शिपिंग और समुद्री परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और शहर को 100 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे। दोपहर लगभग 1 बजे वे अहमदाबाद जिले के लोथल का दौरा करेंगे और राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) की प्रगति की समीक्षा करेंगे। यह परिसर 4,500 करोड़ रुपये से बन रहा है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, जो भारतीय प्राचीन समुद्री शक्ति-समृद्धि का प्रतीक है।