प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा में दुनिया की सबसे ऊंची श्रीराम मूर्ति का अनावरण किया, जानिए खासियत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में दुनिया की सबसे ऊंची श्रीराम की मूर्ति का अनावरण किया

लेखन गजेंद्र 06:15 pm Nov 28, 202506:15 pm

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गोवा में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान श्रीराम की मूर्ति का अनावरण किया है। इसकी ऊंचाई 77 फुट है। मूर्ति दक्षिण गोवा के ऐतिहासिक श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में बनाई गई है। इस कांस्य प्रतिमा को प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या में ध्वजारोहण के बाद सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण करना बेहद खुशी की बात है।