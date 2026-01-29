LOADING...
बजट सत्र की शुरूआत में प्रधानमंत्री मोदी ने EU के साथ व्यापार समझौते की प्रशंसा की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र की शुरूआत में मीडिया को संबोधित किया

लेखन गजेंद्र
Jan 29, 2026
11:40 am
क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बजट सत्र की शुरूआत के दूसरे दिन मीडिया को संबोधित करते हुए यूरोपीय संघ (EU) के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की प्रशंसा की। उन्होंने संसद परिसर में कहा कि 27 देशों के साथ यह समझौता हमारे देश के युवाओं, किसानों, मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस सेक्टर के लोगों के लिए एक बड़ा मौका लाएगा, जो अलग-अलग देशों में जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वाकांक्षी भारत के लिए है।

बयान

आने वाली सदी शानदार होगी- मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, "मुझे पूरा भरोसा है कि, एक तरह से, यह एक आत्मविश्वासी, प्रतिस्पर्धी और प्रोडक्टिव भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इस तिमाही की शुरुआत में ही भारत और यूरोपियन संघ के बीच FTA इस बात की झलक है कि आने वाली सदी कितनी शानदार होगी।" उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि योजनाएं सिर्फ फाइलों तक ही नहीं, बल्कि लोगों तक पहुंचें और इसी परंपरा को रिफॉर्म एक्सप्रेस से बढ़ाना है।

बजट

नौवीं बार बजट पेश करेंगी सीतारमण

प्रधानमंत्री मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जिक्र करते हुए कहा कि वह देश की पहली ऐसी महिला वित्तमंत्री हैं, जो लगातर 9वीं बार देश के संसद में बजट प्रस्तुत करने जा रही हैं, जो अपने आप में एक गौरव के पल के रूप में भारत के संसदीय इतिहास में दर्ज हो रहा है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है और इस शताब्दी के दूसरे क्वाटर का ये पहला बजट होगा।

