प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र की शुरूआत में मीडिया को संबोधित किया

बजट सत्र की शुरूआत में प्रधानमंत्री मोदी ने EU के साथ व्यापार समझौते की प्रशंसा की

लेखन गजेंद्र 11:40 am Jan 29, 202611:40 am

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बजट सत्र की शुरूआत के दूसरे दिन मीडिया को संबोधित करते हुए यूरोपीय संघ (EU) के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की प्रशंसा की। उन्होंने संसद परिसर में कहा कि 27 देशों के साथ यह समझौता हमारे देश के युवाओं, किसानों, मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस सेक्टर के लोगों के लिए एक बड़ा मौका लाएगा, जो अलग-अलग देशों में जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वाकांक्षी भारत के लिए है।