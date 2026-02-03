प्रधानमंत्री मोदी का NDA सांसदों की बैठक में अभिवादन, बोले- हमारे धैर्य का फल मिला
क्या है खबर?
अमेरिका के साथ व्यापार समझौता होने के बाद मंगलवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सांसदों की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया और उनको बधाई दी गई। इस दौरान संसद भवन में मोदी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने माला पहनाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से कहा कि अमेरिका के साथ भारत का ऐतिहासिक व्यापार समझौता लगातार धैर्य अपनाने का परिणाम है।
स्वागत
क्या बोले मोदी?
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि लोगों ने टैरिफ की आलोचना की, लेकिन हम धैर्य बनाए रखे और अब परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा, "विश्व व्यवस्था बदल रही है, और इसका झुकाव तेजी से भारत की ओर हो रहा है। मैं विभिन्न वैश्विक मंचों पर यही कहता रहा हूं, और आज हम देख रहे हैं कि कई देशों में व्यापारिक तनाव के बावजूद भारत को इसका लाभ मिल रहा है।"
समझौता
मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक समझौते हुए- किरेन रिजिजू
संसदीय दल की बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने यूरोपीय संघ (EU) , संयुक्त अरब अमीरात (UAE), मॉरीशस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और अब अमेरिका के साथ प्रमुख व्यापारिक समझौते सफलतापूर्वक किए हैं। उन्होंने इसे आसाधारण उपलब्धि बताई और कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ी है, और यह व्यापार समझौतों के माध्यम से कई देशों द्वारा भारत पर दिखाए गए भरोसे को दर्शाता है।
ट्विटर पोस्ट
प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत
#WATCH दिल्ली | संसद परिसर में NDA संसदीय दल की बैठक में NDA सांसदों ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के लिए PM मोदी को बधाई दी। pic.twitter.com/5c2Oex64Te— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 3, 2026