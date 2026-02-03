प्रधानमंत्री मोदी का NDA सांसदों की बैठक में अभिवादन, बोले- हमारे धैर्य का फल मिला

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि लोगों ने टैरिफ की आलोचना की, लेकिन हम धैर्य बनाए रखे और अब परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा, "विश्व व्यवस्था बदल रही है, और इसका झुकाव तेजी से भारत की ओर हो रहा है। मैं विभिन्न वैश्विक मंचों पर यही कहता रहा हूं, और आज हम देख रहे हैं कि कई देशों में व्यापारिक तनाव के बावजूद भारत को इसका लाभ मिल रहा है।"

समझौता

मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक समझौते हुए- किरेन रिजिजू

संसदीय दल की बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने यूरोपीय संघ (EU) , संयुक्त अरब अमीरात (UAE), मॉरीशस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और अब अमेरिका के साथ प्रमुख व्यापारिक समझौते सफलतापूर्वक किए हैं। उन्होंने इसे आसाधारण उपलब्धि बताई और कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ी है, और यह व्यापार समझौतों के माध्यम से कई देशों द्वारा भारत पर दिखाए गए भरोसे को दर्शाता है।