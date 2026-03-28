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तेल और गैस संकट पर प्रधानमंत्री मोदी बोले- लोग धैर्य और एकजुटता से सामना करें
तेल और गैस संकट पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को धैर्य से सामना करने को कहा

तेल और गैस संकट पर प्रधानमंत्री मोदी बोले- लोग धैर्य और एकजुटता से सामना करें

लेखन गजेंद्र
Mar 28, 2026
03:24 pm
क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन में पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि खाड़ी देश में पिछले एक महीने से युद्ध चल रहा है, जिससे सभी देशों में पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत हो गई है। उन्होंने लोगों से धैर्य और एकजुटता से इसका सामना करने को कहा।

अपील

सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है- मोदी

मोदी ने कहा, "पश्चिम एशिया में एक महीने से युद्ध चल रहा है, जिससे कई देशों में खाद्य सामग्री, पेट्रोल-डीजल, गैस, खाद जैसी कई जरूरी चीजों का संकट पैदा हुआ है। हर देश इसका सामना कर रहा है और भारत भी पूरी शक्ति से इसका मुकाबला कर रहा है।" उन्होंने कहा, "भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस युद्ध-प्रभावित क्षेत्रों से मंगाता है, इसलिए सरकार परिवारों और किसानों को बोझ से बचाने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है।"

बयान

हमें धैर्य-एकजुटता से इस संकट का सामना करना है- मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में जो युद्ध को लेकर कल सभी मुख्यमंत्रियों से सकारात्मक बात हुई है। उन्होंने आगे कहा, "हमें शांत मन, धैर्य और एकजुटता के साथ इस संकट का सामना करना है। हमें अपने देश की सबसे ज्यादा चिंता करनी है। मैं सभी राजनीतिक दलों से भी विनती करना चाहता हूं कि वह ऐसी बातें न करें जो देश के लिए नुकसानदायक है। जो देश के हित में वही भारत सरकार की नीति है।"

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण

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