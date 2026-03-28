तेल और गैस संकट पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को धैर्य से सामना करने को कहा

तेल और गैस संकट पर प्रधानमंत्री मोदी बोले- लोग धैर्य और एकजुटता से सामना करें

लेखन गजेंद्र 03:24 pm Mar 28, 202603:24 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन में पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि खाड़ी देश में पिछले एक महीने से युद्ध चल रहा है, जिससे सभी देशों में पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत हो गई है। उन्होंने लोगों से धैर्य और एकजुटता से इसका सामना करने को कहा।