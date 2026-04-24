पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने हुगली में नौका विहार किया

पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी के बाद प्रधानमंत्री मोदी का नया दांव, हुगली में नौका विहार किया

लेखन गजेंद्र 11:48 am Apr 24, 202611:48 am

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान निपटने के बाद बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण का चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। शुक्रवार सुबह उन्होंने बंगालवासियों के दिल में बसी हुगली नदी में नौका विहार किया और हावड़ा ब्रिज को निहारते हुए कुछ शानदार तस्वीरें लीं। उन्होंने एक्स पर अंग्रेजी और बांग्ला में लिखा, 'हावड़ा से कोलकाता तक लंबे रोडशो के दौरान मैं हावड़ा ब्रिज पर था। आज सुबह, मैंने इसे हुगली नदी से देखा!'