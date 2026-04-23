पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी बोले- झालमुड़ी मैंने खाई और मिर्ची TMC को लगी

प्रधानमंत्री मोदी बोले, "पिछले दिनों केरलम, पुडुचेरी और असम में प्रचंड मतदान हुआ है और जहां-जहां ज्यादा मतदान हुआ है, वहां-वहां भाजपा को फायदा पहुंचा है। 4 मई को बंगाल में भी भाजपा की विजय का जश्न होगा। कमल खिलना तय है। मिठाई भी बंटेगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी।" उन्होंने आगे कहा, "मैंने सुना है कि झालमुड़ी ने कुछ लोगों को झन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुड़ी मैंने खाई और झाल (मिर्च) TMC को लगी है।"

#WATCH | Nadia, West Bengal: Prime Minister Narendra Modi says, "...We have observed in the past that wherever the country has witnessed a massive voter turnout, the BJP has achieved a resounding victory... On May 4th, the victory celebrations for the BJP will take place in… pic.twitter.com/5DsmhA5eFB

घटना

क्या है झालमुड़ी वाकया?

प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों बंगाल चुनाव के प्रचार के दौरान झाड़ग्राम में सड़क किनारे स्टॉल पर रुककर अचानक झालमुड़ी खाई थी। चावल को भूनकर बनाए गए मुरमुरे को नमकीन और प्याज-मिर्च के साथ झालमुड़ी बनाते हैं, जो बंगाल समेत अन्य प्रदेशों में खाया जाने वाला पसंदीदा स्नैक है। इसे अलग-अलग नाम से जानते हैं। TMC ने इस वाकये को प्रधानमंत्री का पूर्वनियोजित नाटक बताया, जबकि भाजपा ने इसे एक छोटे दुकानदार के प्रति प्रधानमंत्री की सहजता बताई है।