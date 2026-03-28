प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में बुलाने के लिए छात्रों को हाजिरी-नाश्ते का लालच दिया? जानिए सच्चाई

दावा छात्रों को 2 दिन की हाजिरी का लालच दरअसल, सोशल मीडिया पर कुछ व्हाट्सऐप संदेश और ईमेल के स्क्रीनशॉट सामने आए हैं, जिसमें इस तरह के दावे को बल मिल रहा है। एक संदेश में लिखा है, "सभी छात्रों को हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए 28 मार्च 2026 को आना अनिवार्य है। कॉलेज परिसर से वाहन हवाई अड्डे तक ले जाएगी। अगर छात्रावास से नहीं आ सकते तो कार साझा करके आ सकते हो। रिपोर्टिंग टाइम 7:45 बजे है। इसके लिए कल 2 दिन की हाजिरी लगाई जाएगी।"

दावा उद्घाटन में शामिल होने को बताया सुनहरा मौका एक अन्य कॉलेज का व्हाट्सऐप संदेश भी वायरल है, जिसमें इसे सुनहरा मौका बताया गया और छात्रों को काले कपड़े पहनकर आने से मना किया है। संदेश में लिखा है, "प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जेवर हवाई अड्डे के उद्घाटन में शामिल होने का सुनहरा मौका। उद्घाटन में शामिल सभी छात्रों को 2 दिन की हाजिरी और प्रशंसा प्रमाणपत्र मिलेगा। छात्रों को सुबह 7 बजे अपने पहचानपत्र और मोबाइल के साथ आना होगा। नाश्ता और परिवहन की सुविधा कॉलेज में दी जाएगी।"

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ट्विटर पोस्ट संदेशों का स्क्रीनशॉट वायरल BIG BREAKING 🚨🚨

गलगोटिया यूनिवर्सिटी महामानव के रैलियों में भीड़ भेजने के लिए खोली गई हैं?



मोदी जी की सभा के लिए गलगोटिया अपने बच्चों को मौजूद रहने का हुक्म भेजी है, समारोह में रहने पर 2 दिन का अटेंडेंस भी दिया जाएगा!



'न पढूंगा न पढ़ने दूंगा' वाली सोच महामानव को नहीं रखनी… pic.twitter.com/dP62UXZTC6 — YOUTH_ARMY (@Youth_Army_IN) March 27, 2026

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ट्विटर पोस्ट पत्रकारों ने साझा किया यह केवल गलगोटिया का नहीं , दिल्ली एनसीआर के अधिकांश स्कूल कालेज में यही हुआ -- एक सरकारी आदेश से आर टी ओ को अकेले गाजियाबाद जिले में साढ़े आठ सौ भासे जोड़ने का हुकूम हुआ - बसें सी एन जी वाली हैं । अब जब सड़कों पर बसें नहीं थी तो लोगों ने निजी वाहन इस्तेमाल किए और फिर ईंधन… pic.twitter.com/xWS1XuyMCw — PANKAJ CHATURVEDI 🇮🇳 (@PC70001010) March 28, 2026

ट्विटर पोस्ट उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री ने भी सवाल उठाया मोदी योगी के कार्यक्रमों के लिए स्कूल कॉलेजों को डराया जाता है।

नोएडा के एक और कॉलेज का मैसेज पढ़िए। स्पष्ट कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स नोएडा में PM मोदी के कार्यक्रम में जाएगा उसको प्रशंसा पत्र और दो दिन की अटेंडेंस दी जाएगी। बाकायदा एक Google फार्म भरवाया जा रहा है जिसमें कहा… pic.twitter.com/ChjaoEUSPn — I.P. Singh (@IPSinghSp) March 28, 2026

दावा क्या है सच्चाई? कई जगह दावा है कि यह आदेश गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में स्थित निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की ओर से जारी किए गए हैं, जिसमें गलगोटिया विश्वविद्यालय भी शामिल है। हालांकि, किसी भी संदेश में किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय का नाम नहीं है। ऐसे में इसकी पुष्टि का दावा नहीं किया जा सकता। हालांकि, गाजियाबाद के जिलाधिकारी द्वारा 800 बसों की व्यवस्था करने का पत्र वायरल होने के बाद कई कॉलेजों की बसें कार्यक्रम में लगने का दावा हुआ है।