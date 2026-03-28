प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में बुलाने के लिए छात्रों को हाजिरी-नाश्ते का लालच दिया? जानिए सच्चाई
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के जेवर में बने नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और एक जनसभा को संबोधित किया। दावा किया जा रहा है कि जनसभा में उनके भाषण को सुनने के लिए 2 लाख लोगों की भीड़ उमड़ी थी। अब सोशल मीडिया में सामने आया है कि प्रधानमंत्री की जनसभा में लोगों को बुलाने के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने विशेष आदेश जारी किए थे, जिसमें छात्रों को लालच दिया गया था।
दावा
छात्रों को 2 दिन की हाजिरी का लालच
दरअसल, सोशल मीडिया पर कुछ व्हाट्सऐप संदेश और ईमेल के स्क्रीनशॉट सामने आए हैं, जिसमें इस तरह के दावे को बल मिल रहा है। एक संदेश में लिखा है, "सभी छात्रों को हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए 28 मार्च 2026 को आना अनिवार्य है। कॉलेज परिसर से वाहन हवाई अड्डे तक ले जाएगी। अगर छात्रावास से नहीं आ सकते तो कार साझा करके आ सकते हो। रिपोर्टिंग टाइम 7:45 बजे है। इसके लिए कल 2 दिन की हाजिरी लगाई जाएगी।"
दावा
उद्घाटन में शामिल होने को बताया सुनहरा मौका
एक अन्य कॉलेज का व्हाट्सऐप संदेश भी वायरल है, जिसमें इसे सुनहरा मौका बताया गया और छात्रों को काले कपड़े पहनकर आने से मना किया है। संदेश में लिखा है, "प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जेवर हवाई अड्डे के उद्घाटन में शामिल होने का सुनहरा मौका। उद्घाटन में शामिल सभी छात्रों को 2 दिन की हाजिरी और प्रशंसा प्रमाणपत्र मिलेगा। छात्रों को सुबह 7 बजे अपने पहचानपत्र और मोबाइल के साथ आना होगा। नाश्ता और परिवहन की सुविधा कॉलेज में दी जाएगी।"
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संदेशों का स्क्रीनशॉट वायरल
BIG BREAKING 🚨🚨— YOUTH_ARMY (@Youth_Army_IN) March 27, 2026
गलगोटिया यूनिवर्सिटी महामानव के रैलियों में भीड़ भेजने के लिए खोली गई हैं?
मोदी जी की सभा के लिए गलगोटिया अपने बच्चों को मौजूद रहने का हुक्म भेजी है, समारोह में रहने पर 2 दिन का अटेंडेंस भी दिया जाएगा!
'न पढूंगा न पढ़ने दूंगा' वाली सोच महामानव को नहीं रखनी… pic.twitter.com/dP62UXZTC6
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पत्रकारों ने साझा किया
यह केवल गलगोटिया का नहीं , दिल्ली एनसीआर के अधिकांश स्कूल कालेज में यही हुआ -- एक सरकारी आदेश से आर टी ओ को अकेले गाजियाबाद जिले में साढ़े आठ सौ भासे जोड़ने का हुकूम हुआ - बसें सी एन जी वाली हैं । अब जब सड़कों पर बसें नहीं थी तो लोगों ने निजी वाहन इस्तेमाल किए और फिर ईंधन… pic.twitter.com/xWS1XuyMCw— PANKAJ CHATURVEDI 🇮🇳 (@PC70001010) March 28, 2026
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उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री ने भी सवाल उठाया
मोदी योगी के कार्यक्रमों के लिए स्कूल कॉलेजों को डराया जाता है।— I.P. Singh (@IPSinghSp) March 28, 2026
नोएडा के एक और कॉलेज का मैसेज पढ़िए। स्पष्ट कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स नोएडा में PM मोदी के कार्यक्रम में जाएगा उसको प्रशंसा पत्र और दो दिन की अटेंडेंस दी जाएगी। बाकायदा एक Google फार्म भरवाया जा रहा है जिसमें कहा… pic.twitter.com/ChjaoEUSPn
दावा
क्या है सच्चाई?
कई जगह दावा है कि यह आदेश गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में स्थित निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की ओर से जारी किए गए हैं, जिसमें गलगोटिया विश्वविद्यालय भी शामिल है। हालांकि, किसी भी संदेश में किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय का नाम नहीं है। ऐसे में इसकी पुष्टि का दावा नहीं किया जा सकता। हालांकि, गाजियाबाद के जिलाधिकारी द्वारा 800 बसों की व्यवस्था करने का पत्र वायरल होने के बाद कई कॉलेजों की बसें कार्यक्रम में लगने का दावा हुआ है।
ट्विटर पोस्ट
बसों की वीडियो और JSS अकेडमी के आवेदन फॉर्म का लिंक
स्कूल बसें रात से ही काम पर लग गई हैं। कल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उदघाटन है। भीड़ जुटाने के लिए सबको अलग–अलग टारगेट्स मिले हैं।— Sachin Gupta (@Sachingupta) March 27, 2026
Video नोएडा के JSS एकेडमी का है। स्कूल बसें गाजियाबाद की लग रही हैं।
स्टूडेंट्स से ये Google Form Link भरवाया है 👇 https://t.co/sa3JwAsCJ6 https://t.co/FIPklHcFRW pic.twitter.com/dUSjQT7DVv