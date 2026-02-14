प्रधानमंत्री मोदी बोले- पूर्वोत्तर हमारी अष्टलक्ष्मी, कांग्रेस के समय असम फंड के लिए तरसता था

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्य असम के दौरे पर हैं। उन्होंने गुवाहाटी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो कांग्रेस असम के विकास के लिए पैसे देने से भी बचती हो, वह क्या असम का विकास कर सकती है? प्रधानमंत्री ने कहा, "कांग्रेस ने देश को खतरे में डालकर रखा था। कांग्रेस ने जब भी सेना के लिए हथियार खरीदे, उसका मतलब हजारों करोड़ का घोटाला था।"

कांग्रेस प्रधानमंत्री बोले- हम पूर्वोत्तर की भक्ति भाव से सेवा कर रहे प्रधानमंत्री ने कहा, "कुछ दिन पहले ही देश का बजट आया है। बजट के बाद असम पूर्वोत्तर का मेरा यह पहला दौरा है। जिस पूर्वोत्तर को कांग्रेस ने हमेशा नजरअंदाज किया, हम उस पूर्वोत्तर की भक्ति भाव से सेवा कर रहे हैं। पूर्वोत्तर हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। इस साल का बजट अष्टलक्ष्मी के लिए भाजपा और NDA के विजन को और मजबूती देने वाला है। बजट में बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वोत्तर को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर है।"

ट्विटर पोस्ट यहां सुनिए प्रधानमंत्री का संबोधन The people of Assam have blessed the BJP-NDA and are ready to fully support it again in the upcoming polls. The excitement at today’s rally in Guwahati is incredible. https://t.co/WlGZeXIoxG — Narendra Modi (@narendramodi) February 14, 2026

संबोधन प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें कांग्रेस के समय असम पाई-पाई के लिए तरसता था, अब भाजपा सरकार में 5 गुना ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। भाजपा सरकार ने 10 साल में ब्रह्मपुत्र पर 5 बड़े पुल बनाए। कांग्रेस की 70 साल की सत्ता में 3 पुल बने। कांग्रेस ने असम को समस्या दी और हमने समाधान दिए। वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई तो असम पूर्वोत्तर से जुड़ा, स्लीपर वंदे भारत भी असम से शुरू हुई। असम वासियों के प्यार को ब्याज समेत लौटाऊंगा।

भाजपा असम में भाजपा सरकार, इसलिए विकास हो रहा- प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ने कहा, "असम का इतना विकास इसलिए हो रहा है, क्योंकि यहां आप सभी की मेहनत से भाजपा सरकार बनी है। यहां के नागरिकों ने भाजपा पर भरोसा किया है। आपने मेरा बूथ, सबसे मजबूत की भावना से बूथ-बूथ जाकर, एक-एक परिवार, एक-एक मतदाता को मिलकर भाजपा के हर समर्थक को अपने साथ जोड़ा है। उन्हें उनके वोट की ताकत का परिचय कराया और इसी प्रयास से असम में भाजपा सरकार बनी।"