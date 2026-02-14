LOADING...
प्रधानमंत्री मोदी बोले- पूर्वोत्तर हमारी अष्टलक्ष्मी, कांग्रेस के समय असम फंड के लिए तरसता था

लेखन आबिद खान
Feb 14, 2026
05:05 pm
क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्य असम के दौरे पर हैं। उन्होंने गुवाहाटी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो कांग्रेस असम के विकास के लिए पैसे देने से भी बचती हो, वह क्या असम का विकास कर सकती है? प्रधानमंत्री ने कहा, "कांग्रेस ने देश को खतरे में डालकर रखा था। कांग्रेस ने जब भी सेना के लिए हथियार खरीदे, उसका मतलब हजारों करोड़ का घोटाला था।"

कांग्रेस

प्रधानमंत्री बोले- हम पूर्वोत्तर की भक्ति भाव से सेवा कर रहे

प्रधानमंत्री ने कहा, "कुछ दिन पहले ही देश का बजट आया है। बजट के बाद असम पूर्वोत्तर का मेरा यह पहला दौरा है। जिस पूर्वोत्तर को कांग्रेस ने हमेशा नजरअंदाज किया, हम उस पूर्वोत्तर की भक्ति भाव से सेवा कर रहे हैं। पूर्वोत्तर हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। इस साल का बजट अष्टलक्ष्मी के लिए भाजपा और NDA के विजन को और मजबूती देने वाला है। बजट में बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वोत्तर को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर है।"

ट्विटर पोस्ट

यहां सुनिए प्रधानमंत्री का संबोधन

संबोधन

प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें

कांग्रेस के समय असम पाई-पाई के लिए तरसता था, अब भाजपा सरकार में 5 गुना ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। भाजपा सरकार ने 10 साल में ब्रह्मपुत्र पर 5 बड़े पुल बनाए। कांग्रेस की 70 साल की सत्ता में 3 पुल बने। कांग्रेस ने असम को समस्या दी और हमने समाधान दिए। वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई तो असम पूर्वोत्तर से जुड़ा, स्लीपर वंदे भारत भी असम से शुरू हुई। असम वासियों के प्यार को ब्याज समेत लौटाऊंगा।

भाजपा

असम में भाजपा सरकार, इसलिए विकास हो रहा- प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री ने कहा, "असम का इतना विकास इसलिए हो रहा है, क्योंकि यहां आप सभी की मेहनत से भाजपा सरकार बनी है। यहां के नागरिकों ने भाजपा पर भरोसा किया है। आपने मेरा बूथ, सबसे मजबूत की भावना से बूथ-बूथ जाकर, एक-एक परिवार, एक-एक मतदाता को मिलकर भाजपा के हर समर्थक को अपने साथ जोड़ा है। उन्हें उनके वोट की ताकत का परिचय कराया और इसी प्रयास से असम में भाजपा सरकार बनी।"

चुनाव

असम में इस साल विधानसभा चुनाव

असम में फिलहाल हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल इसी साल मई में खत्म हो रहा है। इससे पहले मार्च से अप्रैल के बीच में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। असम में 126 विधानसभा सीटें हैं। 2021 के चुनाव में भाजपा गठबंधन ने 75 सीटें जीतकर वापसी की थी। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 50 सीटों पर जीत दर्ज की थी।

