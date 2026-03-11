पश्चिम एशिया तनाव पर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने दिया बयान, कहा- घबराने की जरूरत नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में पश्चिम एशिया में तनाव को लेकर बात कही

लेखन गजेंद्र 08:07 pm Mar 11, 202608:07 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पहली बार पश्चिम एशिया में तनाव के बीच बयान दिया है। उन्होंने लोगों से न घबराने को कहा है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एक जनसभा को अंग्रेजी में संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि इस युद्ध ने पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति चेन पर असर डाला है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हमेशा भारतीयों के फायदे को ऊपर रखती है, ऐसे में किसी अफवाह से घबराने की जरूरत नहीं है।