प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा- रची थी असम को अलग करने की साजिश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम के गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने एक सभा में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने आजादी से पहले और बाद में असम की पहचान से बार-बार समझौता किया था। उस समय राज्य के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई के प्रयासों से असम भारत से अलग होने से बाल-बाल बच गया था। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या-क्या कहा।

आरोप रची जा रही थी असम को देश से अलग करने की साजिश- मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "जहां एक ओर मुस्लिम लीग और ब्रिटिश भारत के विभाजन की नींव रख रहे थे, वहीं दूसरी ओर असम को देश से अलग करने की एक समानांतर साजिश रची जा रही थी। उस समय कांग्रेस भी उस विवाद का हिस्सा बनने की ओर अग्रसर थी।" उन्होंने कहा, "उस समय राज्य के पहले मुख्यमंत्री बनने वाले गोपीनाथ बोरदोलोई ने ही अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े होकर असम को देश से अलग होने से बचाया था।"

अपराध "कांग्रेस ने किया असम की पहचान मिटाने का गंभीर अपराध" प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "कांग्रेस ने इस क्षेत्र की पहचान को मिटाने का प्रयास करके एक बड़ा गंभीर अपराध किया है। इस कुकर्म की जड़ें स्वतंत्रता से पहले के काल में निहित हैं। घुसपैठियों को खुली छूट दी गई, जो उनके वोट बैंक बन गए। इससे इन क्षेत्रों की जनसांख्यिकी बदल गई। यहां के जंगलों और जमीनों पर अतिक्रमण कर लिया गया। इससे असम की सुरक्षा और पहचान खतरे में पड़ गई थी। यह कभी नहीं भुलाया जा सकता है।"

ट्विटर पोस्ट यहां सुने प्रधानमंत्री मोदी का पूरा भाषण #WATCH | Guwahati, Assam: Prime Minister Narendra Modi says, "Gopinath Bordoloi had saved Assam before independence, but after him, Congress started anti-Assam, anti-national activities again. Congress hatched conspiracies of religious appeasement to increase its vote bank. In… pic.twitter.com/zJaO7vnaK3 — ANI (@ANI) December 20, 2025

